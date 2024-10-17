Банк России склоняется к одному QR-коду на всех

При этом Сбербанк не собирается отказываться от развития проекта в рамках консорциума. Платформа MultiQR «Сбера» (банк передал доступ к технологии консорциуму) существует уже пять лет, говорил «Ведомостям» первый зампред Сбербанка Кирилл Царев: консорциум предлагает решение, которое не предполагает отказа от другой платформы, они могут работать параллельно и быть совместимы. «Если мы будем сужать рынок до одного игрока или продукта, это может затормозить развитие технологий. Ограничение конкуренции на том или ином рынке чаще всего приводит к дисбалансам, которые отражаются как на бизнес-структурах, так и на клиентах», – считает Царев.