Банк России склоняется к одному QR-коду на всех

Банк России склоняется к одному QR-коду на всехОт единого решения выиграют все участники рынка, считает Набиуллина
ЦБ склоняется к тому, чтобы у пользователей и магазинов был один универсальный QR-код для проведения платежей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, хотя регулятор еще ведет дискуссию с банками, заявила журналистам в кулуарах Finopolis председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR. И на наш взгляд, один QR – это абсолютно правильное решение. Что такое QR? Это не продукт, это технологический, инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои платежные сервисы, услуги и конкурировать на равных. Мы считаем, что QR должен быть один», – отметила руководитель ЦБ.
В Банке России считают, что существование только одного решения будет удобно для людей: они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе, говорит Набиуллина. Это также будет удобно и для самих продавцов и банков: им не нужно будет поддерживать несколько QR. «Мы считаем, что все участники от этого только выиграют», – добавила глава ЦБ.
Разговоры о появлении единого QR-кода начались под конец прошлого года, а в конце июня 2024 г. ЦБ запустил пилот по его тестированию. За июль и август число операций, совершенных с помощью универсального QR-кода, составило 1,5 млн. В пилотном проекте участвуют 20 банков, 15 из которых уже проводят оплату, среди них – ВТБ, Совкомбанк, банк Дом.РФ, сообщала Национальная система платежных карт (НСПК) .
Параллельно свой подобный проект сейчас развивают Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк в формате консорциума, к которому могут присоединиться и другие игроки.
О том, что возможность платить универсальным QR-кодом может стать обязательной, Набиуллина сказала впервые в сентябре на банковском форуме. «Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре», – заявила она.
На сторону ЦБ встали ВТБ и Совкомбанк. ВТБ верит в развитие универсального QR-кода от ЦБ и считает, что использование такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков. Похожей позиции придерживаются в Совкомбанке. «Иногда прогресс достигается через унификацию, а не через конкуренцию. Было бы еще лучше, чтобы все крупные банки договорились о едином QR без государства. Но, к сожалению, договориться самым крупным игрокам между собой не удалось. Регулятору пришлось действовать», – говорил «Ведомостям» первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Иной позиции придерживается председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он считает, что в условиях неравной конкуренции с государством у бизнеса совершенно пропадают стимулы к инновациям.
При этом Сбербанк не собирается отказываться от развития проекта в рамках консорциума. Платформа MultiQR «Сбера» (банк передал доступ к технологии консорциуму) существует уже пять лет, говорил «Ведомостям» первый зампред Сбербанка Кирилл Царев: консорциум предлагает решение, которое не предполагает отказа от другой платформы, они могут работать параллельно и быть совместимы. «Если мы будем сужать рынок до одного игрока или продукта, это может затормозить развитие технологий. Ограничение конкуренции на том или ином рынке чаще всего приводит к дисбалансам, которые отражаются как на бизнес-структурах, так и на клиентах», – считает Царев.