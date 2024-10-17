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Власти и банкиры обсудили роль государства в развитии инноваций

ЦБ видит свою задачу в создании единых для всех условий и не собирается подменять собой частных игроков
Екатерина Литова
Мария Викулова
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вопрос участия государства в развитии финансовых технологий давно вызывает споры в отрасли. На пленарной сессии форума Finopolis, где вновь ЦБ, власти и банкиры подняли эту тему, председатель Банка России Эльвира Набиуллина напомнила позицию регулятора. Его цель и задача – не подменять конкуренцию и частных игроков, а создать равные инфраструктурные условия для всех.

Участвовавший в сессии председатель правления Сбербанка Герман Греф – известный противник проактивного участия государства в технологиях. Несколько лет назад он критиковал ЦБ за то, что тот обязал банки подключаться к СБП, а год назад выступил против введения единого QR-кода для оплаты исключительно на инфраструктуре регулятора. В итоге Сбербанк, а с ним еще Альфа-банк и Т-банк решили в формате консорциума развивать собственный универсальный QR-код.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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