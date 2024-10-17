Власти и банкиры обсудили роль государства в развитии инноваций

Участвовавший в сессии председатель правления Сбербанка Герман Греф – известный противник проактивного участия государства в технологиях. Несколько лет назад он критиковал ЦБ за то, что тот обязал банки подключаться к СБП, а год назад выступил против введения единого QR-кода для оплаты исключительно на инфраструктуре регулятора. В итоге Сбербанк, а с ним еще Альфа-банк и Т-банк решили в формате консорциума развивать собственный универсальный QR-код.