Власти и банкиры обсудили роль государства в развитии инноваций

Власти и банкиры обсудили роль государства в развитии инновацийЦБ видит свою задачу в создании единых для всех условий и не собирается подменять собой частных игроков
Вопрос участия государства в развитии финансовых технологий давно вызывает споры в отрасли. На пленарной сессии форума Finopolis, где вновь ЦБ, власти и банкиры подняли эту тему, председатель Банка России Эльвира Набиуллина напомнила позицию регулятора. Его цель и задача – не подменять конкуренцию и частных игроков, а создать равные инфраструктурные условия для всех.
Участвовавший в сессии председатель правления Сбербанка Герман Греф – известный противник проактивного участия государства в технологиях. Несколько лет назад он критиковал ЦБ за то, что тот обязал банки подключаться к СБП, а год назад выступил против введения единого QR-кода для оплаты исключительно на инфраструктуре регулятора. В итоге Сбербанк, а с ним еще Альфа-банк и Т-банк решили в формате консорциума развивать собственный универсальный QR-код.