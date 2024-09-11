Доля некарточных способов оплаты займет 35% безналичного оборота в 2026 году

Доля оплаты через СБП и собственные pay-сервисы банков уже в этом году достигнет 20% от всего безналичного оборота, в следующем году она вырастет до 30%, а в 2026 г. составит 35%. Такой прогноз дал вице-президент Т-банка Сергей Хромов на ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение».