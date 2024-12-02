Прокуратура заявила о праве добросовестных держателей акций СМЗ на компенсацию

«Прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут структурировать тогда наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций, а он реализовался в последнее время. Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно», – говорила в мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Сама же Мосбиржа в декабре 2023 г. называла незаконным изъятие акций у миноритариев.