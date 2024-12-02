Прокуратура заявила о праве добросовестных держателей акций СМЗ на компенсацию

Прокуратура заявила о праве добросовестных держателей акций СМЗ на компенсациюСоответствующее решение уже принято, но не оформлено, заявили в ведомстве
Представитель прокуратуры Пермского края на заседании по делу об истребовании в пользу государства акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ) заявил, что добросовестные приобретатели бумаг имеют право на возмещение. Решение об этом принято, но пока не оформлено, передает «Интерфакс» из зала суда.
По словам прокурора, «политическое решение» уже принято государством в лице «Росатома» (управляет СМЗ).
Представители миноритариев на заседании отметили, что из позиции прокуратуры неясно, как будут определять добросовестных покупателей, а предлагаемый подход должен применяться ко всем владельцам – и физическим, и юридическим лицам.
Мосбиржа на заседании попросила озвучить, какой будет размер выплат и какую процедуру будет использовать мажоритарный владелец – направлять предложения о выкупе акций, требовать обязательного выкупа или же предлагать иной способ компенсаций. Представитель площадки указал, чтобы под «добросовестностью» предполагались сделки на организованных торгах на Мосбирже.
Представитель Банка России на заседании уточнил, что «намерение мажоритарного владельца Соликамского магниевого завода не влияет на правовую оценку обстоятельств спора». Регулятор выступил против решения суда первой инстанции, объясняя это тем, что истребование в пользу России 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства – это малая часть от всего уставного капитала.
Важно понимать, как это будет оформлено и закреплено в решении суда – пока конкретики нет, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы Law & Capital Виктор Обыденнов, представляющий интересы миноритариев-физлиц. «В сумме компенсации должны учитываться рекордные дивиденды, которые не были выплачены миноритарным акционерам в силу обеспечительных мер в судебном процессе. Мы ждем справедливого решения» – добавил он. В августе 2023 г. СМЗ выплатил рекордные дивиденды своим акционерам за 2022 г., но достались они только государству – миноритарии свою долю не получили.
В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края признал незаконной приватизацию завода в 1992 г: он истребовал 89,5% акций СМЗ в пользу государства у Игоря Пестрикова (25%), Петра Кондрашева (24%), Тимура Старостина (25%) и Сергея Кирпичева (15,45%). Тогда же прокуратура Пермского края потребовала в суде взыскать акции завода у более чем 2000 миноритариев, которые купили их на Московской бирже. Ведомство посчитало, что все владельцы СМЗ не являются добросовестными покупателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги.
В марте 2024 г. пермский суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу государства оставшиеся акции СМЗ.
«Прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут структурировать тогда наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций, а он реализовался в последнее время. Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно», – говорила в мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Сама же Мосбиржа в декабре 2023 г. называла незаконным изъятие акций у миноритариев.
Профильная ассоциация НАУФОР высказывала озабоченность прецедентом, аргументируя это тем, что миноритарии покупали акции на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота. А невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития фондового рынка, обращали внимание в НАУФОР.
В подготовке текста участвовал Георгий Недогибченко