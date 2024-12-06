Розничное кредитование сокращается второй месяц подряд

Наибольший спад в ноябре произошел в автокредитовании – как и в октябре, сегмент вновь сократился на треть. За прошедший месяц банки выдали 89 700 кредитов на 115,5 млрд руб., что ниже показателей октября на 27% и 31%, соответственно. В годовой динамике сегмент впервые с февраля 2023 г. показал сокращение – на 12% по количеству и на 22% по объему. Средний чек ссуды на авто снижается четвертый месяц подряд и по итогам ноября составил 1,29 млн руб., потеряв относительно октября 6%. Снижение спроса на автокредитование старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова объясняет повышением утилизационного сбора с 1 октября, ростом курса доллара и повышением ключевой ставки. Все эти факторы приводят к рецессии рынка автокредитования, отмечает она.