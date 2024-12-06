Розничное кредитование сокращается второй месяц подряд

Розничное кредитование сокращается второй месяц подрядБольше всего рухнули автокредитование и кредиты наличными
Объем выданных гражданам кредитов в ноябре упал относительно октября на 28,4%, или 248 млрд руб., до 626,3 млрд руб., следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. В годовой динамике кредитование сократилось на 55,6%. Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.
Снижение объемов выдач во всех сегментах кредитования Frank RG фиксирует второй месяц подряд.
Наибольший спад в ноябре произошел в автокредитовании – как и в октябре, сегмент вновь сократился на треть. За прошедший месяц банки выдали 89 700 кредитов на 115,5 млрд руб., что ниже показателей октября на 27% и 31%, соответственно. В годовой динамике сегмент впервые с февраля 2023 г. показал сокращение – на 12% по количеству и на 22% по объему. Средний чек ссуды на авто снижается четвертый месяц подряд и по итогам ноября составил 1,29 млн руб., потеряв относительно октября 6%. Снижение спроса на автокредитование старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова объясняет повышением утилизационного сбора с 1 октября, ростом курса доллара и повышением ключевой ставки. Все эти факторы приводят к рецессии рынка автокредитования, отмечает она.
Второй после автокредитов сильно просевший сегмент – кредиты наличными. Он сокращается шестой месяц подряд: в ноябре банки выдали чуть более 1,6 млн ссуд на 225,9 млрд руб., что на 18% меньше октября по количеству и на 29% – по объему. Год к году объем выдач также значительно сократился – на 52%, а в количественном выражении на 42%. Средний размер кредита за ноябрь относительно октября снизился на 13% до 138 800 руб.
Отрицательная динамика в сегменте может объясняться действующими макропруденциальными надбавками и лимитами (МПЛ; количественно ограничивают выдачи) по потребительским кредитам, в том числе повышением ЦБ с 1 ноября макропруденциальных надбавок по кредитам под залог транспортного средства, полагает Матенкова. Также банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту, полную стоимость кредита (ПСК; отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) вслед за увеличением в октябре ключевой ставки и вероятностью ее увеличения в дальнейшем, добавляет она.
Ипотечное кредитование сократилось в ноябре относительно октября на 27% по количеству и объему выдач: граждане взяли 57 400 жилищных кредитов на 259,7 млрд руб. В годовой динамике сегмент пятый месяц подряд сильно уступает прошлогодним значениям – на 68% по количеству и на 65% по объему. При этом средний размер выдаваемого жилищного кредита показал снижение на 1% до 4,52 млн руб.
Падение ипотечного рынка Матенкова связывает с исчерпанием банками лимитов по госпрограммам и повышением ставок по ипотечному кредитованию после очередного роста ключевой ставки. По данным Дом.РФ, на 29 ноября средневзвешенная ставка в топ-20 банков на новостройки составляла 28,5%, на вторичное жилье – 28,86%.
Наименьшее снижение в ноябре произошло в сегменте POS-кредитов (в точках продаж): объем выдач достиг 25,2млрд руб., сократившись по отношению к октябрю на 22% и к ноябрю 2023 г. на 49%. В количественном соотношении выдачи упали на 10% относительно октября и на 51% относительно ноября годом ранее – до 903 600 штук. Средний размер POS-кредита в ноябре также снизился по сравнению с месяцем ранее на 13%, составив 27 900 руб.