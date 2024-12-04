Банкиры ждут падения розничного кредитования на треть в 2025 году

Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 г. могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн руб. Такой прогноз дал зампред правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии форума ВТБ «Россия зовет!». Это будет максимальное снижение кредитной розницы, отмечает банкир: последний раз годовые выдачи сектора были ниже 10 трлн руб. еще до 2020 г.