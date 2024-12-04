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Банкиры ждут падения розничного кредитования на треть в 2025 году

Скажутся меры ЦБ по охлаждению рынка, инфляция, высокие ставки и динамика реальных доходов
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 г. могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн руб. Такой прогноз дал зампред правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии форума ВТБ «Россия зовет!». Это будет максимальное снижение кредитной розницы, отмечает банкир: последний раз годовые выдачи сектора были ниже 10 трлн руб. еще до 2020 г.

В разрезе сегментов кредитования Горшков оценивает выдачи ипотеки по итогам следующего года на уровне 4 трлн руб. против 5 трлн руб. в 2024 г. Продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 г. – порядка 2,1–2,3 трлн руб., а объем выдач кредитов наличными достигнет максимум 3,2 трлн руб., сократившись на 46% год к году, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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