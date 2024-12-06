Чистая прибыль страховщиков в России за девять месяцев 2024 года упала на 14,6%Причиной стало ухудшение результатов от инвестиционной деятельности, говорится в обзоре Банка России
Чистая прибыль российских страховщиков за девять месяцев 2024 г. составила 326,4 млрд руб., что на 14,6% меньше в годовом исчислении. Данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за III квартал, опубликованном на сайте Банка России.
В качестве ключевой причины снижения прибыли называется сокращение результатов от инвестиционной деятельности до 262,2 млрд руб. (на четверть год к году).
«Это связано со снижением прибыли от переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, и убытками от операций с финансовыми инструментами – во многом из‑за снижения цен на российском долговом рынке», – поясняется в обзоре ЦБ.
При этом процентные доходы страховщиков увеличились на три четверти год к году в условиях роста процентных ставок в экономике.
Результаты от страховой деятельности компаний с января по сентябрь сократились до 253,7 млрд руб. (на 1,7% в годовом выражении) за счет снижения результата по страхованию жизни. Наряду с этим результат по страхованию иному, чем страхование жизни, показал рост.
За девять месяцев 2024 г. рентабельность страхового рынка снизилась. Рентабельность активов составила 4,8% – на 4,4 п. п. ниже год к году, а рентабельность капитала упала до 18,3% (на 17,2 п. п.).
Количество страховых организаций на рынке в III квартале увеличилось до 134 (на две единицы).
В конце октября «Ведомости» со ссылкой на опрос ведущих страховщиков брокером Remindа писали, что за первые шесть месяцев 2024 г. сборы по страхованию торговых кредитов составили 3,7 млрд руб., что на 36%, или 1 млрд руб., больше год к году. По словам представителя брокера, рост подтверждает восстановление рынка после кризисных лет: сборы страховщиков по этому виду страхования за полгода все еще не достигли пиковых показателей 2021 г. (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 г.