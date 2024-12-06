Чистая прибыль страховщиков в России за девять месяцев 2024 года упала на 14,6%

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на опрос ведущих страховщиков брокером Remindа писали, что за первые шесть месяцев 2024 г. сборы по страхованию торговых кредитов составили 3,7 млрд руб., что на 36%, или 1 млрд руб., больше год к году. По словам представителя брокера, рост подтверждает восстановление рынка после кризисных лет: сборы страховщиков по этому виду страхования за полгода все еще не достигли пиковых показателей 2021 г. (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 г.