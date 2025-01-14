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Количество нападений ботов на банковские приложения выросло на четверть

Защита уже неплохо научилась блокировать обычных ботов, но злоумышленники начали обучать «умных»
Мария Арялина
Каждая 20-я ботовая атака в 2024&nbsp;г. шла с участием умных ботов
Каждая 20-я ботовая атака в 2024 г. шла с участием умных ботов / Максим Стулов / Ведомости

Число атак на банковские и финтехприложения в 2024 г., проведенных с использованием ботов, выросло на 23% в сравнении с 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании в сфере информационной безопасности (ИБ) Servicepipe. По словам руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина, ботоводы (программы, которые маскируют вредоносный трафик под действия реальных людей) чаще нацелены на получение информации и/или доступа к данным, реже – на выведение сервисов из рабочего состояния при помощи DDoS-атак. По словам Чемякина, наиболее распространенной ботовой атакой в 2024 г. были credential stuffing, т. е. попытки подбора логина и пароля из утекших баз данных для входа в личный кабинет клиента банка. В среднем с помощью таких программ в 2024 г. в минуту отправляется около 500 000 сообщений с попыткой подбора логина/пароля, уточнил представитель Servicepipe.

По данным Curator (до ноября 2024 г. – Qrator Labs), среднемесячная активность ботов при атаках на приложения финансовых ресурсов за 2024 г. действительно выросла, но меньше, чем в других сегментах бизнеса, отметил менеджер компании Георгий Тарасов. Большинство бот-атак были связаны с попытками авторизации в онлайн-кабинетах и мобильных приложениях, а также массовой генерацией sms-сообщений, подтвердил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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