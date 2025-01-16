В 18 регионах России может подорожать ОСАГО

В то же время в 21 регионе коэффициенты будут снижены. На этих территориях оформлено около 6 млн полисов, стоимость которых превышала среднероссийскую на 17,1%, отметил ЦБ. Например, в Уфе, Краснодаре, Новороссийске и Красноярске показатель уменьшится с 1,64 до 1,56, а в Казани – с 1,8 до 1,7. На этих территориях автовладельцы будут приобретать ОСАГО несколько дешевле, чем было бы при прежних значениях данного коэффициента, объяснил представитель Российского союза автостраховщиков (РСА).