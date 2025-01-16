В 18 регионах России может подорожать ОСАГО

В 18 регионах России может подорожать ОСАГОЦБ повысил территориальные коэффициенты, от которых зависит стоимость полиса
Банк России пересмотрел территориальные коэффициенты (КТ) ОСАГО, которые влияют на стоимость полисов, говорится в сообщении регулятора. В 18 регионах значения КТ увеличатся из-за роста убытков страховщиков. На этих территориях в 2024 г. было оформлено 4,4 млн полисов, средняя стоимость которых оказалась на 31,8% ниже среднероссийской. По данным ЦБ, средняя стоимость полиса снизилась за 2024 г. на 2,5%, составив 7600 руб. В прошлом году автомобилисты оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше по сравнению с 2023 г.
Территориальные коэффициенты, например, вырастут с 0,68 до 0,75 в небольших городах Крыма, с 0,9 до 0,99 в Дагестане, с 0,84 до 0,92 и с с 0,88 до 0,97 в Удмуртской и Чувашской республиках соответственно, следует из указания Банка России.
В то же время в 21 регионе коэффициенты будут снижены. На этих территориях оформлено около 6 млн полисов, стоимость которых превышала среднероссийскую на 17,1%, отметил ЦБ. Например, в Уфе, Краснодаре, Новороссийске и Красноярске показатель уменьшится с 1,64 до 1,56, а в Казани – с 1,8 до 1,7. На этих территориях автовладельцы будут приобретать ОСАГО несколько дешевле, чем было бы при прежних значениях данного коэффициента, объяснил представитель Российского союза автостраховщиков (РСА).
Помимо изменения коэффициентов, Банк России расширил тарифный коридор в обе стороны для некоторых видов транспорта. На 11,57% расширился базовый тариф для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне.
Необходимость расширения тарифного коридора именно для этих видов транспорта вызвана их высокой убыточностью, объясняет свое решение ЦБ в официальном сообщении. «Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 000 руб. Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32%», – отмечается в сообщении ЦБ.
Расширение тарифных коридоров позволит страховщикам делать еще более точные «настройки» при расчете страховой премии конкретному клиенту, то есть при необходимости более дорого оценивать рисковых клиентов, однако в то же время снижать тарифы для безубыточных автовладельцев, говорит представитель РСА. Также при расчете тарифов ОСАГО у мотоциклов теперь будут учитываться индивидуальные, отличные от других транспортных средств «коэффицент мощности» (КМ) и «коэффициент возраст-стаж» (КВС), сообщили в РСА.
Также ЦБ вводит новые правила для иностранных граждан. При расчете стоимости полиса ОСАГО для водителей, у которых есть иностранные водительские удостоверения, страховщики будут учитывать стаж, указанный в этих удостоверениях. Еще одно изменение коснется полисов ОСАГО мультидрайв для физлиц, для которых увеличиваются коэффициенты. Эти полисы позволяют не ограничивать число водителей, допущенных к управлению автомобилем. На них приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан, следует из сообщения ЦБ.
Большинство изменений вступает в силу 27 января, для отдельных пунктов предусмотрен срок в 90 дней со дня публикации указания.
Со стороны Национальной страховой информационной системы (НСИС) после выхода нормативных изменений будут произведены соответствующие корректировки в автоматизированную информационную систему (АИС). «Настройка границ тарифов не представляет проблем, а вот новых коэффициенты – это процесс доработки программы, займет определенное время, но по коэффициентам для мототехники есть больший срок вступления изменений в силу – мы должны успеть», – поделился с журналистами руководитель НСИС Николай Галушин.