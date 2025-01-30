Банк России пока не будет вводить норматив валютной ликвидности

Основным источником финансирования банковского сектора в китайской валюте были волатильные депозиты компаний. В случае оттока этих депозитов банкам пришлось бы обращаться к биржевым свопам, чтобы сбалансировать открытую валютную позицию. Но из-за уменьшения количества юаней на биржевых свопах, которое наблюдалось у некоторых участников рынка, на денежном рынке Московской биржи время от времени увеличивались процентные ставки. В один из дней сентября 2024 г. ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, превысила 200%. Пытаясь дешевле сбалансировать свои активы и пассивы в валюте, банки обращались к юаневому свопу с ЦБ, но регулятор дал понять рынку, что этот инструмент не может быть источником финансирования валютных активов, а его цель – стабилизация ставок в условиях краткосрочных колебаний на внутреннем рынке. Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу кредитов в валюте, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.