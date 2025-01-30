Банк России пока не будет вводить норматив валютной ликвидности

Банк России пока не будет вводить норматив валютной ликвидностиНеобходимости в ней нет после ужесточения санкций и снижения аппетитов у банков
Центральный банк пока отложил идею ввести новый норматив валютной ликвидности, заявил в ходе пресс-конференции руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Ситуация изменилась, были введены санкции [в 2024 г.]. У банков после этого аппетита какого-то большого по наращиванию валютных активов просто не осталось. Мы его [норматив] хотели вводить, когда увидели в середине или начале года, что начали опять расти валютные кредиты, опять банки стали привлекать валютные депозиты. Мы немного заволновались, будет ли у них возможность правильно оценивать свои риски, потом проводили с ними встречи, обсуждения», – отметил глава департамента ЦБ. По словам Данилова, валютное кредитование в банках начало замедляться еще до того, как были введены новые ограничительные меры.
Поэтому ЦБ будет смотреть, насколько нужен в принципе норматив валютной ликвидности: регулятор допускает корректировки действующих правил поддержания валютной позиции, заявил Данилов. В конце ноября США серьезно расширили санкционный черный список. Под наиболее жесткие ограничения попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди банков оказались Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.
О планах ввести для банков новый норматив валютной ликвидности, чтобы ограничить их активность в сегменте валютного кредитования, в сентябре заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Российский валютный рынок стал менее глубоким и, если у банков происходит отток коротких депозитов, их выход на рынок чреват волатильностью курса – ЦБ наблюдал это уже не раз, объясняла она.
С конца 2023 г. банки стали активнее кредитовать в валюте, сокращая при этом объем ликвидных активов в юанях. За январь – июль портфель кредитов в валюте вырос на 4,6%, или на $8 млрд, до $142 млрд, следует из статистики ЦБ.
Основным источником финансирования банковского сектора в китайской валюте были волатильные депозиты компаний. В случае оттока этих депозитов банкам пришлось бы обращаться к биржевым свопам, чтобы сбалансировать открытую валютную позицию. Но из-за уменьшения количества юаней на биржевых свопах, которое наблюдалось у некоторых участников рынка, на денежном рынке Московской биржи время от времени увеличивались процентные ставки. В один из дней сентября 2024 г. ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, превысила 200%. Пытаясь дешевле сбалансировать свои активы и пассивы в валюте, банки обращались к юаневому свопу с ЦБ, но регулятор дал понять рынку, что этот инструмент не может быть источником финансирования валютных активов, а его цель – стабилизация ставок в условиях краткосрочных колебаний на внутреннем рынке. Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу кредитов в валюте, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
Из-за санкционного режима банки сегодня находятся в другой ситуации, говорил в сентябре руководитель блока по рискам Сбербанка Джангир Джангиров: если раньше для обеспечения активов, например в долларах, они в долларах же и заимствовали, то теперь привлекают пассивы в той валюте, которая доступна. Джангиров отметил, что срочный рынок «очень сильно высох» в России и хеджировать валютный риск стало сложно.
С конца лета валютные кредиты в рублевом эквиваленте начали постепенно сокращаться – в основном это происходило за счет ряда крупных погашений и конвертаций из токсичных валют в рубли. За исключением сентября (портфель не изменился на фоне ограниченной валютной ликвидности на рынке) ежемесячно с августа портфель сокращался на 300–400 млрд руб., а в декабре – на 900 млрд руб. (-6,5% к ноябрю), следует из обзоров Банка России.
30 января Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщил, что России удалось преодолеть нехватку юаней на внутреннем рынке. С 25 декабря ставка RUSFAR CNY держится либо на отрицательном уровне, либо околонулевом. «Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», – отметил экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков. Проблем с ликвидностью в юанях нет, а механизмы экспортных расчетов, нарушенные санкциями против банков, восстановлены, добавил аналитик BCS Express Михаил Зельцер.