ЦБ посоветовал банкам ограничить кредитование в валюте

​​Рост валютных корпоративных кредитов в июле был умеренным, писал Банк России в обзоре о развитии банковского сектора: на 0,8%, или 100 млрд руб. в эквиваленте. В июне валютное кредитование вообще снизилось на 2,7%, или 300 млрд руб. Но с февраля по май показатель непременно рос: больше всего – в феврале (2,3%) и апреле (2,5%), в мае увеличение составило 1,4%, в марте – 0,5%. В январе кредитование в валюте снизилось на 0,4%. При это общая валютизация корпоративных займов уменьшилась с начала года на 1,3 п. п. до 14,9% в июле, писал ЦБ в том же обзоре. Общий объем корпоративного кредитного портфеля банков с начала года вырос почти на 6,9 трлн руб. до 80,7 трлн руб.