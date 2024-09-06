ЦБ посоветовал банкам ограничить кредитование в валюте

ЦБ посоветовал банкам ограничить кредитование в валютеЭто позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке
Для стабилизации ситуации на отечественном валютном рынке, где участились эпизоды дефицита юаневой ликвидности, банкам целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост кредитования в валюте, пишет ЦБ в новом обзоре рисков финансовых рынков.
Потребность банков в краткосрочных юанях вызвана тем, что с конца прошлого года они наращивали валютное корпоративное кредитование, сокращая объем ликвидных активов в юанях, объясняет ЦБ. При этом основным источником фондирования банковского сектора в китайской валюте являются достаточно волатильные депозиты компаний, замечает регулятор: в случае их оттока для балансировки открытой валютной позиции (ОВП) банки вынуждены обращаться к биржевым свопам (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем).
Но в связи с сокращением предложения юаней на биржевых свопах со стороны отдельных участников рынка время от времени растут ставки на денежном рынке Мосбиржи, говорится в обзоре. Тогда банки обращаются к свопу с ЦБ, но он не может быть инструментом фондирования валютных активов, а служит механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке, напомнил регулятор.
Новый эпизод дефицита юаневой ликвидности продолжается с 30 августа: ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи, взлетела за 4 дня с 8,49 до рекордных 212,08% годовых. К 6 сентября ставка упала до 21,02%. Обычно она превышает 10% лишь в редкие дни. Но после подпадания Мосбиржи под санкции США в июне эпизоды дефицита стали регулярными.
В начале августа Банк России повысил лимит по свопу с 25 млрд до рекордных 30 млрд юаней. С тех пор лимит не менялся, но дважды – 30 августа и 2 сентября – ЦБ превышал его, одалживая банкам 35,2 млрд и 35 млрд юаней соответственно.
Крупные российские банки обсуждали с регулятором пути решения проблемы нехватки юаневой ликвидности, рассказали 5 сентября предправления ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф в ходе Восточного экономического форума. «Мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ОВП. Т. е. кредитовать можно, но первое – нечем, а второе – тогда придется по этим ставкам привлекать юани для того, чтобы закрывать ОВП», – говорил Греф. Костин предполагал, что Банк России может увеличить предложение по свопу.
Проблема дефицита юаневой ликвидности во многом связана с появившейся сегментированностью валютного рынка после введения США санкций против Мосбиржи, считает главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: ряд контрагентов не желают сотрудничать с подпавшей под ограничения торговой площадкой. Поэтому простое увеличение лимита по свопу с ЦБ вряд ли полностью решит проблему участившихся локальных дефицитов, поскольку сделки по этому инструменту регулятор проводит на Мосбирже, рассуждает он.
Центробанк мог бы запустить своп на межбанковском рынке, допустил Кузьмин, но это создаст риск, что и этот рынок впоследствии станет таким же токсичным, как биржевой. По мнению экономиста, устойчивым системным выходом из дефицита юаневой ликвидности у банков стало бы появление на российском рынке «дочек» китайских банков, которые не будут бояться вторичных санкций. Но не ясно, произойдет ли это вообще, отметил он.
Рост валютных корпоративных кредитов в июле был умеренным, писал Банк России в обзоре о развитии банковского сектора: на 0,8%, или 100 млрд руб. в эквиваленте. В июне валютное кредитование вообще снизилось на 2,7%, или 300 млрд руб. Но с февраля по май показатель непременно рос: больше всего – в феврале (2,3%) и апреле (2,5%), в мае увеличение составило 1,4%, в марте – 0,5%. В январе кредитование в валюте снизилось на 0,4%. При это общая валютизация корпоративных займов уменьшилась с начала года на 1,3 п. п. до 14,9% в июле, писал ЦБ в том же обзоре. Общий объем корпоративного кредитного портфеля банков с начала года вырос почти на 6,9 трлн руб. до 80,7 трлн руб.