ЦБ продолжает работу над девалютизацией банковских балансов

ЦБ продолжает работу над девалютизацией банковских балансовРегулятор думает над введением норматива валютной ликвидности, банкиры ожидаемо этому не рады
Банк России думает над введением норматива валютной ликвидности – сейчас все требования регулятора для ограничения рисков потери банками платежеспособности касаются только рублевой части их обязательств. Появление нового норматива анонсировали председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также ее заместитель Ольга Полякова в ходе Международного банковского форума ассоциации «Россия».
Российский валютный рынок стал менее глубоким и если у банков происходит отток коротких депозитов, то их выход на рынок чреват волатильностью курса – ЦБ наблюдал это уже не раз, сказала Набиуллина.
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