ЦБ доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активы

Банк России разделил ИА на несколько групп. С максимальным коэффициентом – 3х – будут учитываться следующие активы: акции и доли непубличных неконсолидируемых компаний, акции неконсолидируемых компаний, не входящие в I котировальный список Мосбиржи, акции из I котировального списка (>10% доли в уставном капитале), активы, полученные в результате урегулирования проблемной задолженности (>5 лет на балансе), и недвижимость, которая не используется в основной деятельности. Также в эту группу будут входить основные средства (но только если их общий размер превышает 10% от капитала) и, например, кредитные требования, выданные на приобретение и финансирование ИА. Такие кредитные требования могут быть выданы как неконсолидируемым дочерним и зависимым компаниям банка, так и третьим лицам, но в интересах банка.