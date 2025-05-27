ЦБ доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активы

ЦБ доработал концепцию регулирования вложений банков в непрофильные активыПланка лимита от капитала по таким активам снижена до 25% с 30%
Банк России наконец опубликовал доработанную концепцию регулирования вложений банков в экосистемы и непрофильные активы – всю группу регулятор называет иммобилизованные активы (ИА), следует из нового доклада ЦБ. К таким активам будет применяться риск-чувствительный лимит (РЧЛ) – он считается в процентах от капитала банка, и если часть суммарных вложений в иммобилизованные активы превысит этот лимит, то «излишек» подлежит вычету из капитала.
Вводить РЧЛ регулятор хочет уже с 1 октября 2026 г., установив его на уровне 100% и постепенно снизив планку до целевых 25% в 2030 г. Первая версия РЧЛ предполагала лимит в 30%. Механизм будет распространяться на банки с универсальной лицензией.
Одновременно с введением РЧЛ Банк России уберет дублирующие нормы, такие как норматив Н.12 (использование капитала банка для приобретения акций других юрлиц), существующий иммобилизационный вычет из капитала и другие. Одной из главных особенностей РЧЛ является то, что это не запретительный лимит (как, например, норматив Н121), а механизм, требующий покрытия избыточных рисков за счет капитала банка (то есть за счет его акционеров).
Банк России давно акцентирует на рисках иммобилизованных активов – их сложно продать, и они не могут быть надежным обеспечением банковских обязательств. Такие активы «отвлекают» капитал, снижая его способность абсорбировать убытки. Вложения же в нефинансовые компании могут сильно обесцениться при ухудшении показателей бизнеса.
Банк может быть вынужден финансово поддерживать актив, если он важен для его экосистемы. Если ИА недостаточно покрыты капиталом, риски их обесценения могут нести угрозу для финансовой устойчивости банка и вкладчиков, а следовательно, и всей финансовой системе.
Механизм расчета РЧЛ был представлен рынку еще в 2021 г. через публикацию серии докладов о регулировании экосистем. В 2022 г. реализация РЧЛ была приостановлена из-за санкций. За это время объем ИА на балансах банков вырос почти в 1,6 раза и достиг 4 трлн руб., это 20% капитала сектора.
По оценкам ЦБ, около 3/4 банков с универсальной лицензией не будут затронуты новым регулированием, поскольку ИА на их балансе не превышают лимит. Оставшаяся четверть банков сможет либо избежать вычета за счет продажи ИА, либо создать запас капитала, чтобы смягчить влияние вычета на нормативы. При росте ИА на уровне 5–10% в 2026–2030 гг. уровень их покрытия капиталом с 24% в 2024 г. увеличится до 61% в 2030 г. (если рост активов будет выше, то уровень покрытия будет еще больше). Иными словами, пишет ЦБ, достигается цель существенно снизить риски для банков от потенциального обесценения таких активов.
Принцип работы механизма
Механизм определения объема вычета из капитала избыточных на балансе ИА будет трехэтапным.
При расчете общего объема ИА чистая балансовая стоимость актива (за вычетом амортизации, обесценения, резервов) берется не по номиналу, а умножается на коэффициент иммобилизации (КИ), который учитывает рискованность актива (его тип, ликвидность, срок нахождения на балансе). Коэффициент может быть 1х, 2х и 3х (в первой версии было пять): чем выше оценка рискованности актива, тем больше коэффициент. А чем выше коэффициент, тем больше лимита от капитала утилизирует непрофильный актив. Такой подход призван ограничить риски вложений в более рискованные активы, а также стимулировать банки быстрее реализовывать залоги, полученные в результате работы с проблемными долгами.
Дальше берется лимит ИА (доля от капитала). После этого величина ИА (с учетом примененных к ним коэффициентов) сравнивается с размером лимита. Если ИА превышают лимит, то активы, входящие в это превышение, делятся на КИ, который был ранее им присвоен, – именно эта величина затем вычитается из капитала. Если сумма ИА меньше лимита, то вычет не производится.
Дальше, на третьем этапе, уже будет рассчитываться норматив достаточности капитала: в числителе будет капитал с учетом вычета, а в знаменателе – активы, взвешенные по уровню риска (АВР) с поправкой на те, что уже вошли в вычет.
Таким образом, считает ЦБ, умеренные вложения в ИА, не создающие значительных рисков для кредиторов и вкладчиков, не оказывают влияния на капитал и нормативы. Только избыточные вложения в ИА будут приводить к снижению нормативов достаточности капитала, так как часть капитала, покрывающего избыточные активы, не будет доступна для покрытия иных рисков банка.
Банковские группы должны будут соблюдать РЧЛ только на консолидированном уровне. Это нужно, чтобы не допустить регуляторный арбитраж на уровне групп, пишет ЦБ: на соло-уровне банк, являющийся головным банком группы, может «перевесить» ИА на менее регулируемые «дочки». На консолидированном уровне такой перевод активов не поменяет размер ИА.
Состав ИА
Банк России разделил ИА на несколько групп. С максимальным коэффициентом – 3х – будут учитываться следующие активы: акции и доли непубличных неконсолидируемых компаний, акции неконсолидируемых компаний, не входящие в I котировальный список Мосбиржи, акции из I котировального списка (>10% доли в уставном капитале), активы, полученные в результате урегулирования проблемной задолженности (>5 лет на балансе), и недвижимость, которая не используется в основной деятельности. Также в эту группу будут входить основные средства (но только если их общий размер превышает 10% от капитала) и, например, кредитные требования, выданные на приобретение и финансирование ИА. Такие кредитные требования могут быть выданы как неконсолидируемым дочерним и зависимым компаниям банка, так и третьим лицам, но в интересах банка.
Во вторую группу с коэффициентом 2х вошли акции эмитентов из I котировального списка (менее 10% доли в уставном капитале) и активы, полученные в результате урегулирования проблемной задолженности (от 3 до 5 лет на балансе). Также сюда вошли бессрочные облигации с возможностью невыплаты купона на стороне эмитента. Банки увеличили объем бессрочных бондов на балансе со 183 млрд руб. в 2020 г. до 290 млрд руб. в 2024 г., обращает внимание ЦБ. А риски вложений в бессрочные облигации схожи с рисками инвестиций в акции – они не создают требований возврата денежных средств и уступают по приоритету перед остальными видам обязательств.
В группу с наименьшим коэффициентом иммобилизации вошли непрофильные активы, полученные в результате работы с проблемным долгом (срок до 3 лет) и бессрочные облигации без опции невыплаты купона эмитентом.