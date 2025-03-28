ВТБ получил около 1 трлн рублей на аукционе репо «тонкой настройки»Госбанк взял больше половины в рамках общего лимита Центробанка на 1,5 трлн рублей
На аукционе репо «тонкой настройки» 27 марта Банк России удовлетворил все заявки ВТБ на сумму около 1 трлн руб., рассказал «Ведомостям» его представитель. Суммарный лимит на аукционе ЦБ установил в размере 1,5 трлн руб., таким образом ВТБ забрал 66,7% этих средств. ЦБ предоставил ликвидность на 4 дня по средневзвешенной ставке 21,24% годовых. Всего банки запрашивали почти 2,5 трлн руб.
Аукционы репо «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 дней – не постоянный инструмент Банка России. Он использует его при необходимости быстро увеличить предложение банковской ликвидности. Последний раз такие аукционы Банк России проводил в марте – апреле кризисного 2022 года – лимит составлял сначала 3 трлн руб., а потом снизился до 1 трлн руб.
Целью операций ЦБ по управлению ликвидностью является поддержание межбанковских краткосрочных ставок денежного рынка (RUONIA) вблизи ключевой. Сейчас RUONIA выше той, по которой банки заняли у ЦБ на аукционе репо «тонкой настройки». С начала года ставка кредитования межбанковского рынка постепенно росла, с небольшими перерывами оказываясь ниже ключевой, и в середине марта RUONIA впервые превысила 21,4%, а к 26 мата достигла 21,53%.
В рамках управления краткосрочной ликвидностью ВТБ использует различные инструменты денежного рынка, в том числе на регулярной основе проводит рыночные операции репо, говорит представитель банка. ВТБ планирует в дальнейшем участвовать в подобных аукционах, исходя из оценки стоимости репо на аукционах в сравнении с альтернативными рыночными источниками ликвидности.
Банк России решил возобновить «тонкую настройку», потому что в середине года ждет постепенного сокращения структурного профицита ликвидности и перехода к устойчивому дефициту в диапазоне 1,6–2,4 трлн руб. У некоторых банков необходимость в привлечении ликвидности возникает раньше, чем в среднем по сектору. В связи с этим сезонно высокие годовые налоги, уплачиваемые в бюджет в конце марта, могут привести к значительным краткосрочным колебаниям ликвидности в секторе и оказать более заметное влияние на потребности отдельных банков в привлечении средств, чем это обычно наблюдается, объяснял ЦБ в релизе 24 марта.
С начала года банковский сектор преимущественно находится в структурном профиците ликвидности. На начало 27 марта профицит (без учета средств на корсчетах в ЦБ) составлял чуть более 1 трлн руб., а на протяжении месяца показатель был в пределах от 482 млрд до почти 2 трлн руб., следует из данных ЦБ.
По мере перехода к структурному дефициту Банк России приступит к проведению недельных аукционов по предоставлению средств вместо таких же операций по абсорбированию ликвидности. Потребность банков в этом может сложиться раньше перехода к устойчивому дефициту, обращал внимание ЦБ 24 марта.
Основной причиной снижения структурной ликвидности в 2025 г. Банк России называет бюджетные операции. Зеркалирование ЦБ всех текущих операций Минфина со средствами фонда национального благосостояния делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Но в этом году ЦБ будет зеркалировать нетто-продажи валюты, совершенные в 2024 г., что будет постепенно снижать структурный профицит, говорилось в сообщении регулятора. Влияние этого оттока на ликвидность в 2025 г. будет несколько компенсировано поступлением в январе 2025 г. расходов и депозитов Федерального казначейства, которые не успели прийти в банки в декабре 2024 г.
Другая причина – повышение обязательных резервов на счетах в Банке России, которое происходит в результате увеличения денежной массы, в частности депозитов, отмечает представитель ЦБ.
Дефицит и профицит
Традиционной причиной оттока средств из банковского сектора и образования дефицита также является рост потребности в наличных деньгах. Но в 2025 г. увеличение объема наличных в обращении ЦБ прогнозирует в диапазоне 300–700 млрд руб., что немного меньше средних исторических уровней. Это связано с сохранением высоких ставок по депозитам, которые будут мотивировать население больше сберегать и хранить свои накопления на вкладах в банках, а не в наличной форме, обращал внимание Банк России. Но влияние этого фактора в целом за год сопоставимо по масштабу со вкладом других, резюмировал представитель ЦБ.
Структурный дефицит/профицит ликвидности – «синтетический» и специфичный показатель, который всего лишь отражает разницу между требованиями Банка России к кредитным организациям и обязательствами Банка России перед кредитными организациями. Сейчас на рынке структурный профицит ликвидности, продолжает он: обязательства регулятора по депозитным счетам банков превышают требования к ним по обеспеченным кредитам.
Когда ставки начнут снижаться, размещение средств банками на депозитных счетах в ЦБ будет пользоваться меньшим спросом. К тому же возможны условия, в которых системно значимые банки займут больше средств по одобренным им кредитным линиям у ЦБ – например, в случае повышения волатильности ресурсной базы при снижении рыночных ставок, рассуждает эксперт. Но, по мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, сейчас не прослеживаются явные и устойчивые предпосылки к скорому переходу сектора к значимому структурному дефициту. Даже если на горизонте года это случится, событие не будет означать реальный дефицит источников фондирования для проведения банками активных операций, считает он: скорее наоборот, это могло бы отражать утилизацию избыточной ликвидности и повышение доли среднесрочных и долгосрочных работающих активов.
Банк России проводит операции по управлению ликвидностью, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения средств на межбанковском денежном рынке. Для этого он оценивает ожидаемые изменения спроса на ликвидность и ее предложения и на основании этих оценок определяет, какой объем средств необходимо предоставить или привлечь у банков, чтобы компенсировать дефицит или избыток ликвидности в банковском секторе.
При этом Банк России не учитывает ситуацию с ликвидностью у отдельных банков, предполагая, что они смогут перераспределить средства через операции на денежном рынке. ЦБ проводит операции в основном в форме аукционов по ставкам, близким к ключевой. Но при необходимости банки всегда могут обратиться к операциям постоянного действия ЦБ по менее выгодным ставкам.
Управление банковской ликвидностью и ставками денежного рынка – один из этапов проведения денежно-кредитной политики (ДКП). В дополнение к основной цели – поддержанию ценовой стабильности – Банк России устанавливает операционную цель – сближение ставок в сегменте «овернайт» денежного рынка с ключевой ставкой. Управляя банковской ликвидностью и ставками денежного рынка через операции с банками, Банк России достигает операционной цели и таким образом транслирует свои решения об ужесточении или смягчении ДКП в экономику.
Совкомбанк и Промсвязьбанк не участвовали в аукционе ЦБ, сообщили «Ведомостям» их представители. В целом Совкомбанк имеет возможность привлечения из различных источников, говорит руководитель департамента казначейства Владимир Быков. Здесь прежде всего встает вопрос стоимости привлечения, и Совкомбанк имеет достаточно свободных линий и может привлекать средства по более низким ставкам, в том числе беззалоговым. Таким образом, говорит Быков, имея необходимости участия в аукционе «тонкой настройки» для Совкомбанка не стояло.