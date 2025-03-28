ВТБ получил около 1 трлн рублей на аукционе репо «тонкой настройки»

Когда ставки начнут снижаться, размещение средств банками на депозитных счетах в ЦБ будет пользоваться меньшим спросом. К тому же возможны условия, в которых системно значимые банки займут больше средств по одобренным им кредитным линиям у ЦБ – например, в случае повышения волатильности ресурсной базы при снижении рыночных ставок, рассуждает эксперт. Но, по мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, сейчас не прослеживаются явные и устойчивые предпосылки к скорому переходу сектора к значимому структурному дефициту. Даже если на горизонте года это случится, событие не будет означать реальный дефицит источников фондирования для проведения банками активных операций, считает он: скорее наоборот, это могло бы отражать утилизацию избыточной ликвидности и повышение доли среднесрочных и долгосрочных работающих активов.