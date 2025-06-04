ЦБ рассказал об использовании теневым бизнесом корпоративных карт для расчетов

С тех пор банк регулярно выявляет банковские счета и электронные средства платежа, оформленные на физлиц и используемые посредством онлайн-сервисов для осуществления расчетов с другими физлицами, по которым операции по переводу денег одновременно соответствуют двум и более признакам. Среди таких критериев, например, подозрительно большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц), а также большое количество операций по зачислению и списанию безналички (увеличению и уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.