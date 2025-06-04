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ЦБ рассказал об использовании теневым бизнесом корпоративных карт для расчетов

Они оформляются на технические компании
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов: онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и проч. проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях для банков с целью снижения риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний. Письмо банкам разослано от имени зампреда ЦБ Ольги Поляковой.

Технические компании – это юрлицо или ИП, у которого отсутствуют признаки ведения реальной хозяйственной деятельности, специально созданное (зарегистрированное) либо приобретенное для проведения подозрительных операций.

Дропперы – это люди, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях.

ЦБ рекомендовал банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно. Банк России советует опираться на методические рекомендации от 2021 г., в которых регулятор определил критерии для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используются теневым бизнесом для приема и перечисления денег.

С тех пор банк регулярно выявляет банковские счета и электронные средства платежа, оформленные на физлиц и используемые посредством онлайн-сервисов для осуществления расчетов с другими физлицами, по которым операции по переводу денег одновременно соответствуют двум и более признакам. Среди таких критериев, например, подозрительно большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц), а также большое количество операций по зачислению и списанию безналички (увеличению и уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.

ЦБ также предлагает банкам внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании. Они должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. Могут быть внесены и ограничения на операции по внесению наличных денежных средств на счета указанных клиентов.

Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова. Каждый месяц примерно 80 000 человек, включая иностранцев, становятся дропперами – людьми, которые участвуют в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. С 15 мая дропперам, включенным в реестр ЦБ, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа.

Нелегальные казино используют P2P-переводы (от физлица физлицу) для принятия ставок, говорила тогда Полякова: эти операции ничем не отличаются от обычных переводов, что затрудняет их выявление банками. По такой же схеме осуществляется продажа криптовалюты и оплата пиратского контента. Объемы таких переводов – это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны, говорила Полякова.

В марте Росфинмониторинг сообщал, что совместно с МВД удалось выявить факт легализации более 10 млрд руб., полученных в результате торговли синтетическими наркотиками. Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.

Было установлено, что деньги им поступали на криптовалютные кошельки, после чего для маскировки незаконного происхождения средств они перечислялись на «промежуточные» кошельки и обналичивались через «дроповые» карты. Затем эти доходы распределялись между соучастниками, рассказали в Росфинмониторинге.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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