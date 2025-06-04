ЦБ рассказал об использовании теневым бизнесом корпоративных карт для расчетов

ЦБ рассказал об использовании теневым бизнесом корпоративных карт для расчетовОни оформляются на технические компании
Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов: онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и проч. проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях для банков с целью снижения риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний. Письмо банкам разослано от имени зампреда ЦБ Ольги Поляковой.
Технические компании – это юрлицо или ИП, у которого отсутствуют признаки ведения реальной хозяйственной деятельности, специально созданное (зарегистрированное) либо приобретенное для проведения подозрительных операций.
ЦБ рекомендовал банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно. Банк России советует опираться на методические рекомендации от 2021 г., в которых регулятор определил критерии для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используются теневым бизнесом для приема и перечисления денег.
С тех пор банк регулярно выявляет банковские счета и электронные средства платежа, оформленные на физлиц и используемые посредством онлайн-сервисов для осуществления расчетов с другими физлицами, по которым операции по переводу денег одновременно соответствуют двум и более признакам. Среди таких критериев, например, подозрительно большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц), а также большое количество операций по зачислению и списанию безналички (увеличению и уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
ЦБ также предлагает банкам внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов и технические компании. Они должны оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время. Могут быть внесены и ограничения на операции по внесению наличных денежных средств на счета указанных клиентов.
Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова. Каждый месяц примерно 80 000 человек, включая иностранцев, становятся дропперами – людьми, которые участвуют в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. С 15 мая дропперам, включенным в реестр ЦБ, ограничили переводы суммой в размере 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа.
Нелегальные казино используют P2P-переводы (от физлица физлицу) для принятия ставок, говорила тогда Полякова: эти операции ничем не отличаются от обычных переводов, что затрудняет их выявление банками. По такой же схеме осуществляется продажа криптовалюты и оплата пиратского контента. Объемы таких переводов – это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны, говорила Полякова.
В марте Росфинмониторинг сообщал, что совместно с МВД удалось выявить факт легализации более 10 млрд руб., полученных в результате торговли синтетическими наркотиками. Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.
Было установлено, что деньги им поступали на криптовалютные кошельки, после чего для маскировки незаконного происхождения средств они перечислялись на «промежуточные» кошельки и обналичивались через «дроповые» карты. Затем эти доходы распределялись между соучастниками, рассказали в Росфинмониторинге.