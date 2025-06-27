Рынок и регуляторы обсуждают учет тахографов при расчете ОСАГО для грузовиков

Сейчас у страховых компаний отсутствуют данные о наличии тахографа у определенных категорий транспортных средств, следует из протокола совещания (есть у «Ведомостей»). Он не предусмотрен формой заявления о заключении договора обязательного страхования, а его наличие не фиксируется и не передается в АИС «Страхование». Поэтому рассчитать статистически обоснованный поправочный коэффициент (понижающий или повышающий) сейчас невозможно, говорится в документе. Чтобы страховщики смогли учитывать этот фактор, необходимо настроить интеграцию между АИС «Страхование» и «Тахографический контроль», а также внести изменения в нормативные акты – закон об ОСАГО и положение Банка России о правилах ОСАГО.