Рынок и регуляторы обсуждают учет тахографов при расчете ОСАГО для грузовиков

Рынок и регуляторы обсуждают учет тахографов при расчете ОСАГО для грузовиковБез этого прибора водители больше работают и сокращают время отдыха
Страховое сообщество хочет учитывать наличие тахографа при расчете цены ОСАГО для грузовых фур и автобусов. В связи с этим началась проработка возможности интеграции двух автоматизированных информационных систем (АИС) – «Страхование» и «Тахографический контроль». Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с итогами совещания по этому вопросу. Информацию подтвердил и. о. генерального директора «Росавтотранса» Евгений Мошин.
Вопрос обсуждался на рабочем совещании «Росавтотранса» в середине июня. В нем участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, профильных организаций в сфере ОСАГО, оператора АИС «Страхование» – НСИС, ассоциации «Тахоцентр», а также производителей оборудования для тахографического контроля и разработчиков программного обеспечения автоматизированных систем. Созданная по итогам совещания рабочая группа должна выработать предложения по учету установленных тахографов на отдельных категориях транспортных средств в качестве возможного фактора, влияющего на безопасность перевозок и, как следствие, уменьшающего стоимость ОСАГО, знает собеседник «Ведомостей».
Тахограф – это электронное устройство, которое фиксирует информацию о местонахождении и скорости движения автомобиля, а также данные о пройденном расстоянии, времени работы и отдыхе водителя. Такие устройства должны быть у грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 т, и автобусов, в том числе если их используют физические лица, а не компании.
Правила установлены приказами Минтранса, они же предусматривают исключения: например, на период обучения и сдачи экзамена тахограф не нужен. Если тахографа нет или он неисправен, водитель и компания могут получить штраф. Например, для водителей без тахографа штраф может составлять 3000–5000 руб., а для должностных лиц, которые выпустили такой транспорт на линию, – 7000–10 000 руб.
В чем проблема
Сейчас у страховых компаний отсутствуют данные о наличии тахографа у определенных категорий транспортных средств, следует из протокола совещания (есть у «Ведомостей»). Он не предусмотрен формой заявления о заключении договора обязательного страхования, а его наличие не фиксируется и не передается в АИС «Страхование». Поэтому рассчитать статистически обоснованный поправочный коэффициент (понижающий или повышающий) сейчас невозможно, говорится в документе. Чтобы страховщики смогли учитывать этот фактор, необходимо настроить интеграцию между АИС «Страхование» и «Тахографический контроль», а также внести изменения в нормативные акты – закон об ОСАГО и положение Банка России о правилах ОСАГО.
Интеграция АИС «Страхование» и «Тахографический контроль» может повысить безопасность дорожного движения путем стимулирования перевозчиков устанавливать тахографы и тем самым защитить жизнь и здоровье людей, а также снизить экономический ущерб от ДТП, говорит Мошин. Сегодня не все перевозчики соблюдают требования закона об обязательном оснащении транспортных средств тахографами и их использовании, констатирует он.
Отсутствие тахографа или отказ от его использования приводят к тому, что водители увеличивают продолжительность работы и сокращают время отдыха, продолжает Мошин: это может привести к переутомлению и совершению ими ДТП, порой с очень тяжелыми последствиями. Даже при наличии тахографа некоторые нарушают режим труда и отдыха, но сам факт того, что тахограф фиксирует это нарушение и водитель может быть за это оштрафован, действует профилактически, продолжает он.
Репрезентативных статистических данных о количестве и тяжести ДТП, совершаемых с участием транспортных средств, оснащенных и не оснащенных тахографами, сейчас явно недостаточно, уверен Мошин. Аналитическая работа информационных систем позволит восполнить информацию и стать основой для дальнейшего снижения аварийности, говорит он.
Статистика страховых случаев в отношении транспортных средств категорий С и D (грузовик и автобус), принадлежащих физлицам, ИП и юрлицам, показывает, что они имеют наиболее высокий уровень убыточности по договорам ОСАГО, добавляет представитель «Согаза»: для этой категории Банк России с 2020 г. четыре раза увеличивал максимальные значения базовых ставок.
Что даст нововведение
Банк России позитивно оценивает появление у страховщиков любых дополнительных данных, которые повысят точность оценки рисков наступления страхового события, и учет их в стоимости страховки, рассказал его представитель. В ОСАГО с 2020 г. произошла индивидуализация тарифа, с этого времени страховщики в пределах тарифного коридора ЦБ самостоятельно определяют базовую ставку для клиентов с учетом их персональных рисков, напомнил он.
Для расчета цены помимо базовой ставки используются коэффициенты: территорий, мощности двигателя, возраста и стажа водителя и т. д. Также есть коэффициент бонус-малус – он отражает страховую историю водителя, показывает, насколько аккуратно он управляет автомобилем, и влияет на стоимость страховки, уменьшая ее для тех, кто ездит аккуратно, и увеличивая для тех, кто часто становится виновником аварий. Для юрлиц этот коэффициент выступает не только триггером, но и стимулом для снижения аварийности, уверен директор департамента андеррайтинга корпоративного моторного страхования «Росгосстраха» Алексей Касьянов.
Сам пилотный эксперимент сейчас находится «на стадии начального обсуждения» и направлен на увеличение доли дисциплинированных водителей, соблюдающих требования законодательства, отмечает директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании МАКС Иван Попов. Будет справедливо применять сниженные тарифы для дисциплинированных водителей, не нарушающих ПДД и требования законодательства в части фиксации поведения водителя во время эксплуатации, считает он.
Но возможность использования тахографов для расчета тарифных ставок можно будет обсуждать, когда будет накоплена достаточная статистика, а пока ее нет, подчеркивает вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Раньше, например, рынок рассчитывал на внедрение телематики (специальные устройства, которые отслеживают манеру вождения человека) для индивидуализации тарифов, но пока это больше эксперименты, которые не прижились, напомнил он.