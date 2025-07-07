Конституционный суд уточнит судьбу арестованного имущества в банкротстве

Конституционный суд уточнит судьбу арестованного имущества в банкротствеЗапрет на снятие ареста с имущества в процедуре банкротства затрудняет удовлетворение требований кредиторов
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) обратилась в Конституционный суд (КС) с запросом о проверке положений закона «О банкротстве», которые затрудняют включение арестованного по уголовным делам имущества в конкурсную массу при банкротстве. Это следует из текста запроса, с которым ознакомились «Ведомости». КС принял запрос к рассмотрению.
Поводом для обращения стали три кассационные жалобы по делам о банкротстве. Во всех случаях управляющие компании пытались снять арест с имущества должников, наложенный в рамках уголовных дел, но получали отказ.
Конкурсный управляющий обанкротившегося автохолдинга «Гема-инвест» добивался исключения записи об аресте недвижимости из Единого госреестра недвижимости. Недвижимость принадлежала должнику и его владельцу Александру Геллеру – фигуранту уголовного дела о хищении более 850 млн руб. у Московского метрополитена. Арест был наложен районным судом, а залогодержателем значился банк «Траст», требования которого на 7,9 млрд руб. уже включены в реестр кредиторов. Попытки снять арест через следователя, Росреестр и арбитраж также оказались безуспешными. По мнению управляющего, невозможность реализовать это имущество мешает сформировать конкурсную массу и расплатиться с кредиторами.
Во втором деле управляющий ООО «Мир дорог» оспаривал действия Первого клиентского банка, который отказался закрывать расчетный счет должника и переводить остаток в размере 559 800 руб. на конкурсный счет. Основанием стал арест, наложенный в рамках уголовного дела в пользу МКК «Тендер лига». Через год после ареста в отношении «Мира дорог» началась процедура банкротства, но банк продолжил удерживать средства. Нижестоящие арбитражные суды также встали на сторону кредитной организации. ВС приостановил дело и направил запрос в КС, указав, что такая практика препятствует справедливому распределению активов.
Третье дело связано с банкротством предпринимателя Аллы Чуриловой. Ее имущество было арестовано в рамках уголовного дела еще до вынесения приговора. После признания ее виновной и назначения штрафа в 950 000 руб. арест был сохранен до исполнения приговора. Конкурсный управляющий оспаривал возможность погашения этого штрафа за счет конкурсной массы. Вопрос дошел до кассации, где кредитор – компания «Орбис» – указал на недопустимость приоритетного удовлетворения требований государства вне рамок банкротства.
В запросе ВС указывает, что арест можно снять только по решению суда, который его наложил, но суды часто отказывают в этом. Это приводит к правовой коллизии: одни кредиторы получают преимущество за счет гражданских исков, в то время как другие оказываются в заведомо невыгодном положении и не могут взыскать долги.
Из-за препятствий в снятии ареста в рамках набора конкурсной массы другие участники дела о банкротстве оказываются в заведомо неравном положении, поскольку не могут претендовать на удовлетворение своих требований, соглашается старший юрист юридической компании «Митра» Халимат Бостанова. По ее словам, в нынешней практике уголовные аресты де-факто создают преимущество для отдельных кредиторов – в данном случае государственных органов – в обход предусмотренной законом процедуры распределения активов. Она напомнила, что ВС, рассматривая схожее дело, уже сообщал, что гражданский иск, удовлетворенный в рамках уголовного дела, не создает преференций перед иными аналогичными требованиями и не позволяет обойти процедуру банкротства. Таким образом, вмешательство уголовного судопроизводства в процедуру банкротства, выражающееся, например, в сохранении арестов на имущество должника, не может быть признано обоснованным ни с правовой, ни с конституционно-правовой точки зрения, заключила она.
Проблема, которую ВС поднимает в своем запросе, имеет место в российской правовой системе более 10 лет, говорит адвокат МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак. Еще в 2011 г. КС признал, что сохранение уголовно-процессуального ареста имущества, включенного в конкурсную массу, нарушает принцип равенства кредиторов, напомнила юрист. В связи с тем что проблема невозможности либо трудности снятия уголовно-процессуальных арестов при введении процедуры банкротства не теряет своей остроты на протяжении длительного времени, по всей видимости, ее можно решить только путем изменения правового регулирования, оценила она. По ее мнению, внесения поправок требует прежде всего Уголовно-процессуальный кодекс, поскольку именно он устанавливает основания и порядок как наложения, так и снятия ареста с имущества в рамках производства по уголовному делу.
Статья 115 УПК не содержит положения о признании собственника имущества банкротом в качестве основания для снятия ареста, одновременно с этим закон о банкротстве предусматривает, что решение суда о признании должника банкротом является самостоятельным основанием для снятия ареста, заметила юрист практики банкротства K&P.Group Арина Рудницкая. К тому же, отмечает она, нельзя упускать и тот факт, что невозможно заранее определить временные рамки действия уголовного ареста, что в принципе ставит под вопрос эффективность процедуры банкротства и соблюдение принципа процессуальной экономии.
До настоящего времени вопросы столкновения уголовно-правовой и банкротной сфер частично разрешались на уровне кассационных определений ВС, добавил партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. Это в первую очередь означает, что текущее состояние проблемы отличается фрагментарностью и ориентированностью на конкретное дело, по которому ВС высказал свою позицию. Но с учетом комплексности вопроса к нему необходим более абстрактный подход, который может быть выработан только в законотворческом процессе, считает он.