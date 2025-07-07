Конституционный суд уточнит судьбу арестованного имущества в банкротстве

Проблема, которую ВС поднимает в своем запросе, имеет место в российской правовой системе более 10 лет, говорит адвокат МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак. Еще в 2011 г. КС признал, что сохранение уголовно-процессуального ареста имущества, включенного в конкурсную массу, нарушает принцип равенства кредиторов, напомнила юрист. В связи с тем что проблема невозможности либо трудности снятия уголовно-процессуальных арестов при введении процедуры банкротства не теряет своей остроты на протяжении длительного времени, по всей видимости, ее можно решить только путем изменения правового регулирования, оценила она. По ее мнению, внесения поправок требует прежде всего Уголовно-процессуальный кодекс, поскольку именно он устанавливает основания и порядок как наложения, так и снятия ареста с имущества в рамках производства по уголовному делу.