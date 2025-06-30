На рынке ЦФА фиксируются первые дефолты эмитентов

Сеть автосалонов «Автосити» в Сибири и на Дальнем Востоке на прошлшой неделе сообщила, что не сможет выполнить обязательства по погашению ЦФА на 200 млн руб. из-за «непростой экономической ситуации». Компания выпустила ЦФА 26 июня 2024 г. сроком на 12 месяцев с фиксированным доходом 20,5% и ежемесячной выплатой. Погашение должно было произойти 26 июня 2025 г., но компания не смогла выполнить обязательства. Среди причин в сообщении на официальном сайте она указала высокую ключевую ставку, рост цен на автомобили и, как следствие, спад продаж в автосалонах.