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На рынке ЦФА фиксируются первые дефолты эмитентов

Эксперты считают это естественным этапом развития рынка
Мария Викулова
Freepik
Freepik

Сеть автосалонов «Автосити» в Сибири и на Дальнем Востоке на прошлшой неделе сообщила, что не сможет выполнить обязательства по погашению ЦФА на 200 млн руб. из-за «непростой экономической ситуации». Компания выпустила ЦФА 26 июня 2024 г. сроком на 12 месяцев с фиксированным доходом 20,5% и ежемесячной выплатой. Погашение должно было произойти 26 июня 2025 г., но компания не смогла выполнить обязательства. Среди причин в сообщении на официальном сайте она указала высокую ключевую ставку, рост цен на автомобили и, как следствие, спад продаж в автосалонах.

Инвесторам предложили обменять выпуск цифровых активов на новый – с погашением в 2028 г. и ежемесячными выплатами дохода и части основной суммы. Ставка составит 18% годовых с 1-й по 5-ю выплату, 14% с 6-й по 17-ю выплату, с 18-й выплаты – 12%, указано на сайте компании.

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