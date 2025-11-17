Депутаты отказались от замены страховщиков терфондами ОМС

Речь идет о терфондах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из поправок правительства (тоже рекомендованы к принятию комитетом по охране здоровья). В частности, эти фонды будут выдавать полисы ОМС, вести учет застрахованных, оплачивать больницам оказанную медпомощь, а также информировать застрахованных о видах, качестве и об условиях предоставления им медпомощи. Помимо этого терфонды ОМС будут сообщать о выявленных нарушениях при лечении.