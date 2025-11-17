Депутаты отказались от замены страховщиков терфондами ОМС

Депутаты отказались от замены страховщиков терфондами ОМСВ изначальной версии проекта решение о передаче их полномочий мог принимать глава любого региона
Поправку об исключении из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) страховых медицинских организаций (СМО) по решению главы региона намерены убрать из текста законопроекта об ОМС ко второму чтению в Госдуме. Это следует из таблицы поправок, рекомендуемых думским комитетом по охране здоровья к принятию, обнаружили «Ведомости».
Данные изменения были предложены депутатом от «Справедливой России» Михаилом Делягиным. Индивидуальные поправки от представителей оппозиции одобряют редко.
Что меняется
Внесенный правительством 29 сентября законопроект сопровождает проект бюджета Федерального фонда ОМС (ФОМС) на 2026 г. и плановые периоды 2027 и 2028 гг. В его изначальной версии предлагалось наделить высшее должностное лицо субъекта РФ правом передавать территориальным фондам ОМС полномочий СМО сроком не менее чем на три года.
Сейчас средства федерального фонда ОМС направляются в региональные фонды, которые заключают договоры со страховыми компаниями. Те выступают посредниками между пациентами и медицинскими учреждениями, проверяют качество оказанной помощи, объемы и сроки, а также защищают права застрахованных.
В других рекомендуемых думским комитетом к принятию во втором чтении поправках предусмотрена передача полномочий страховых медорганизаций территориальным фондам в отдельном случае. Это будет возможно, если в регионе нет страховщиков, включенных в реестр СМО.
Речь идет о терфондах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из поправок правительства (тоже рекомендованы к принятию комитетом по охране здоровья). В частности, эти фонды будут выдавать полисы ОМС, вести учет застрахованных, оплачивать больницам оказанную медпомощь, а также информировать застрахованных о видах, качестве и об условиях предоставления им медпомощи. Помимо этого терфонды ОМС будут сообщать о выявленных нарушениях при лечении.
ФОМС, как следует из одобренных поправок в законопроект, будет оказывать методическую и консультативную помощь терфондам и проводить мониторинг их работы.
Критика первой версии законопроекта
Инициатива передачи полномочий терфондам ОМС была критически воспринята страховщиками и Всероссийским союзом пациентов (ВСП). Как говорилось в письме руководителей ВСП президенту Владимиру Путину, принятие инициативы фактически приведет к исключению из системы ОМС страховых медорганизаций, которые «полностью ориентированы на права пациентов» (цитата по РБК).
Представители пациентской организации в своем письме утверждали, что страховщики – единственные независимые участники системы ОМС. Тогда как терфонды, по мнению организации, не смогут качественно выполнять их функции из-за ведомственной подчиненности, отсутствия мотивации и конкуренции.
Отсутствие контроля качества медуслуг со стороны страховщиков, по мнению авторов обращения, в первую очередь отразится на пациентах, получающих высокотехнологичную или специализированную помощь (например, при онкозаболеваниях).
Предлагаемые в изначальной версии законопроекта об ОМС изменения также могли создать неравенство между регионами, так как решение о передаче полномочий от страховщиков к терфондам будет зависеть от губернаторов, предупреждали представители союза.
