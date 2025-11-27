Коэффициент долговой нагрузки бизнеса обновил максимум четырех лет

Дополнительно ЦБ рассчитал влияние экзогенного (по внешним причинам. – «Ведомости») снижения операционной прибыли компаний на 20% с учетом траекторий ключевой ставки в базовом (в среднем 14%) и рисковом (18,5%) сценариях. В базовом сценарии количество компаний c ICR менее 1 не меняется, в рисковом – увеличивается на две. Объем задолженности организаций с ICR от 1 до 3 в базовом и рисковом сценариях вырастает на 5,3 и 22,2 п. п. до 63,8 и 80,7% соответственно. Таким образом, большинство компаний останутся устойчивыми, а реструктуризация долга может потребоваться лишь отдельным из них, резюмировал Центробанк.