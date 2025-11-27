Коэффициент долговой нагрузки бизнеса обновил максимум четырех лет

Коэффициент долговой нагрузки бизнеса обновил максимум четырех летОсобенно сложно угольщикам на фоне системного кризиса в отрасли
Показатель чистый долг/EBITDA 89 крупнейших российских нефинансовых компаний обновил максимум последних четырех лет – 1,9x по итогам первой половины 2025 г. (+0,2 г/г), пишет Банк России в обзоре финансовой стабильности за II–III кварталы. Этот коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг.
Консолидированная выручка компаний выборки составила 78 трлн руб. за последние 12 месяцев (39% ВВП за 2024 г.), а совокупный долг – 43,7 трлн руб. (44% от долга нефинансового сектора), по данным МСФО на 30 июня 2025 г.
Финансовые результаты крупнейших нефинансовых организаций в большинстве отраслей по итогам первого полугодия снизились в условиях большей долговой нагрузки, что отражается на их долговых метриках, но ситуация разнородна по отраслям, подчеркивает ЦБ. Особенно сложное положение – у угольных компаний (чистый долг/EBITDA – 6,7x ), где на фоне системного кризиса в отрасли агрегированные финансовые показатели достигли критического уровня, указал регулятор. В прочих отраслях чистый долг/EBITDA находится в диапазоне 1,5-2,8x.
Замедление экономической активности при одновременном ухудшении внешней конъюнктуры привело к сокращению EBITDA на 5% относительно показателя 2024 г., а из‑за сохранения высокого уровня ставок в экономике чистая прибыль сократилась на 23% г/г, отметил Центробанк без абсолютных цифр. Как следствие, в большинстве отраслей снизился коэффициент покрытия процентов EBITDA, характеризующий способность компаний своевременно обслуживать обязательства перед кредиторами (ICR – отношение EBITDA к процентным расходам), констатировал ЦБ.
Впрочем, большая часть компаний сможет сохранить устойчивость в базовом сценарии на 2026 г., трудности с обслуживанием долга могут возникнуть лишь у отдельных закредитованных заемщиков, убежден Банк России.
По итогам первого полугодия 67% долга выборки приходится на компании, у которых значение ICR меньше 3 (42% по итогам 2024 г.): значение коэффициента от 1 до 3 говорит о повышенной процентной нагрузке и возможных сложностях с обслуживанием долга при росте процентных расходов или снижении операционных результатов. С учетом процентных доходов, также увеличившихся в отчетный период, доля долга таких компаний составляет 47% (31% на начало года).
Выраженные сложности с обслуживанием долга (ICR меньше 1) наблюдаются только у отдельных организаций из отраслей ритейла, девелопмента, ИT, драгоценных металлов, машиностроения, легкой промышленности и угольной отрасли, перечисляет Банк России. Доля их долга в выборке – 8,1% (не изменилась по итогам 2024 г., -3 п. п. г/г), а с учетом процентных доходов доля сократилась до 7,6 с 8% по итогам 2024 г.
Для оценки устойчивости бизнеса Центробанк провел дополнительный анализ чувствительности нефинансовых компаний к изменению денежно-кредитных условий на горизонте до конца 2026 г. Число организаций c ICR меньше 1 не изменится при реализации сценария со средним значением ключевой ставки 14% и без сокращения EBITDA, а с ICR от 1 до 3 – сократится до 27 с 34 со снижением объема их задолженности до 54,7 с 58,5%.
Дополнительно ЦБ рассчитал влияние экзогенного (по внешним причинам. – «Ведомости») снижения операционной прибыли компаний на 20% с учетом траекторий ключевой ставки в базовом (в среднем 14%) и рисковом (18,5%) сценариях. В базовом сценарии количество компаний c ICR менее 1 не меняется, в рисковом – увеличивается на две. Объем задолженности организаций с ICR от 1 до 3 в базовом и рисковом сценариях вырастает на 5,3 и 22,2 п. п. до 63,8 и 80,7% соответственно. Таким образом, большинство компаний останутся устойчивыми, а реструктуризация долга может потребоваться лишь отдельным из них, резюмировал Центробанк.