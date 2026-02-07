МИД Канады прокомментировал претензии миллиардера Макарова

Макаров в 1992 г. основал в России компанию «Итера», некогда третьего по величине торговца газом в мире. В 2012-2013 гг. он продал «Итеру» «Роснефти» за $2,9 млрд, а в 2015 г. создал на Кипре энергетическую ARETI International Group, в Канаде она владеет нефтегазовыми активами. По данным Forbes, 63-летний Макаров проживает в Майами, его состояние журнал оценил в $2 млрд в 2025 г.