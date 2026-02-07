МИД Канады прокомментировал претензии миллиардера Макарова

МИД Канады прокомментировал претензии миллиардера МакароваЗапрос бизнесмена на арбитраж получен и уже рассматривается
Правительство Канады рассматривает информацию, представленную в запросе миллиардера Игоря Макарова на арбитраж, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) страны Клеманс Греви.
30 января, писали «Ведомости», Международный центр по урегулированию инвестиционных споров зарегистрировал запрос Макарова о возбуждении разбирательства с Канадой на основании ее договора с Молдавией о содействии и защите капиталовложений 2018 г. Предметом спора являются вопросы, связанные с санкциями, следует из карточки дела.
Власти Канады привержены принципам прозрачности в процессах урегулирования споров между инвесторами и государством, поэтому в соответствии с условиями соглашения с Молдавией в кратчайшие сроки опубликуют неконфиденциальные версии документов, имеющих отношение к разбирательству с Макаровым, добавила Греви.
Все документы, представленные арбитражному трибуналу или выданные им (включая решение), за исключением конфиденциальной информации, удаленной путем ее редактирования, являются общедоступными, если стороны спора не договорились об ином, говорится в ст. 30 инвестиционного договора между Канадой и Молдавией.
Адвокаты Макарова из фирм King & Spalding и Heger & Partner не ответили на запрос. Так же поступили в ARETI International Group Макарова. Связаться с самим Макаровым не удалось.
Макаров – гражданин Молдавии и Кипра. В 2023 г. он отказался от российского гражданства. Канада ввела против него санкции в апреле 2022 г., поскольку тот якобы извлекал выгоду из тесных связей с высокопоставленными лицами России, выступая посредником в «непрозрачных» энергосделках. Меры Оттавы включают замораживание активов и запрет на совершение сделок и оказание услуг.
После отказа от российского паспорта Макаров попытался оспорить канадские ограничения сначала в административном порядке путем обращения к министру иностранных дел, а затем через Федеральный суд Канады. Но оба раза получил отказ. Федеральный апелляционный суд Канады отклонил жалобу бизнесмена на решение первой инстанции в декабре 2025 г.
Претензии Макарова в арбитраже могут касаться неблагоприятных последствий санкций: заморозку активов вполне можно рассматривать как косвенную экспроприацию, говорил «Ведомостям» старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. За это бизнесмен может требовать возмещения с процентами, допустил он.
В инвестсоглашении Канады с Молдавией говорится, что сторона договора не может национализировать или экспроприировать охватываемые им инвестиции ни прямо, ни косвенно, кроме как в общественных целях, в соответствии с надлежащей правовой процедурой, недискриминационным образом и с выплатой компенсации.
Макаров в 1992 г. основал в России компанию «Итера», некогда третьего по величине торговца газом в мире. В 2012-2013 гг. он продал «Итеру» «Роснефти» за $2,9 млрд, а в 2015 г. создал на Кипре энергетическую ARETI International Group, в Канаде она владеет нефтегазовыми активами. По данным Forbes, 63-летний Макаров проживает в Майами, его состояние журнал оценил в $2 млрд в 2025 г.