Как Банк России хочет регулировать деятельность инвестблогеров

Как Банк России хочет регулировать деятельность инвестблогеровПредлагается создать отдельный реестр и ввести требования к публикуемому контенту
Банк России выпустил доклад, в котором предлагает начать регулировать деятельность финансовых инфлюенсеров или инвестблогеров. Основная идея – создать отдельный реестр, для попадания в который надо будет пройти отбор, а также ввести требования к инвестиционному контенту таких блогеров.
С верой блогеру
Банк России, ссылаясь на международные исследования, делает акцент на том, что к рекомендациям инвестблогеров прислушивается в основном молодежь (преимущественно поколение Z) во всем мире. Но советы 56% финансовых инфлюенсеров приводят к убыткам и лишь 28% – к прибыли, отмечает ЦБ со ссылкой на исследования, в ходе которых проанализированы твиты платформы Stocktwits.
Многие граждане готовы заниматься инвестициями, но большинство из них не имеют специализированного образования и при этом хотят добиваться быстрых положительных результатов, пишет ЦБ в докладе. Глядя на финансовых блогеров, граждане проникаются доверием и пытаются подражать им, не осознавая до конца все риски и возможные последствия, отмечает регулятор.
По данным исследования SuperJob, на которое ЦБ ссылается, в марте – апреле 2024 г. каждый четвертый россиянин был подписан на подобных инфлюенсеров (26%). Большинство из них – граждане в возрасте от 18 до 34 лет. В этой категории каждый второй подписан на инвестблогеров, а среди тех, кому более 45 лет, – каждый пятый.
Аналитический центром НАФИ также выяснил, что знания инвесторов об инвестициях формируются в основном в результате чтения тематических Telegram-каналов и социальных сетей (37%), просмотра рекомендаций блогеров (29%), чтения обзоров российских или иностранных аналитиков (27%).
На основе анализа онлайн-ресурсов финансовых инфлюенсеров ЦБ выявил ряд причин, из-за которых инвесторы могут оказаться в зоне риска. Среди них– низкий уровень экспертности блогера, конфликт интересов (блогер по заказу организации делится информацией, не уведомляя читателя), продвижение высокорискованных продуктов, несоответствие контента потребностям аудитории, отсутствие информации о рисках, манипулирование, перевод в безлицензионную плоскость и незаконная деятельность.
Что предлагает ЦБ
Полномочия по надзору в отношении финансовых инфлюенсеров ЦБ намерен закрепить за собой. Регулятор предлагает ввести понятие «финансовый инфлюенсер» в целях определения его правового статуса, а также обязать таких граждан включаться в специальный реестр финансовых инфлюенсеров. Поднадзорные Банка России смогут сотрудничать только инвестблогерами из реестра.
Отдельно ЦБ предлагает установить критерии для попадания в реестр, которым должны соответствовать инфлюенсеры, распространяющие финансовую информацию в интернете. В списке критериев: специальное экономическое образование, наличие сертификата финансового аналитика (или зарубежных аналогов), больше года опыта работы в финансовой сфере свыше года или с финансовыми инструментами, членство в специализированных СРО, отсутствие нарушений норм по манипулированию ценами ценных бумаг и отсутствие судимости.
ЦБ хочет ввести правила для публикуемого инфлюенсерами контента. Выявленные в России недобросовестные действия инвестблогеров при публикации информации о финансовых организациях, инструментах или инвестиционных предложениях влекут за собой сокрытие сведений о рисках, которые создают условия для возможного конфликта интересов и подрывающих доверие инвесторов, пишет ЦБ.
Банк России разработал список требований, в том числе чего не должно быть в публикациях:
недостоверная, вводящая в заблуждение, документально не подтвержденная информация;
гарантии или обещания доходности вложений (в том числе демонстрация высокого уровня жизни в привязке к инвестициям);
гарантии или обещания роста и эффективности деятельности финансовых организаций, в том числе основанные на показателях в прошлом;
информация о легкости и доступности инвестиционных решений;
информация о финансовых инструментах безлицензионных компаний, доступных только квалифицированным инвесторам;
информация, продвигающая рискованные и (или) сложные финансовые инструменты.
ЦБ считает логичным организовать постоянный мониторинг информации, распространяемой инвестблогерами. Для этого следует организовать прием жалоб на их деятельность в социальных медиа и разработать методологию оценки качества транслируемого контента. ЦБ намерен привлекать финансовых инфлюенсеров к ответственности за советы, которые могут ввести инвесторов в заблуждение или привести к потере сбережений. Финансовые организации, привлекающие инфлюенсеров для продвижения и рекламы, должны совместно нести ответственность за нарушение требований, считает регулятор.
За нарушение требований к публикации информации в международной практике к инфлюенсерам широко применяются меры воздействия, пишет ЦБ: штрафы, блокировки онлайн-ресурсов, удаление контента или публикация опровержений (контрреклама), публикация информации о принятых в отношении инфлюенсеров мерах на официальных сайтах регуляторов. Предусмотрена также уголовная ответственность. Со временем ЦБ планирует инкорпорировать указанные практики в российское законодательство. На первом этапе за значительное и системное нарушение требований к распространяемой информации финансовые инфлюенсеры будут исключаться из реестра.
Мнения блогеров и организаций
В последние годы появилось множество авторов без базового финансового образования, чей уровень профессионализма вызывает сомнения, говорит заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Такие блогеры привлекают аудиторию необоснованными советами, которые могут расходиться с логикой и фактически являться инвестиционными рекомендациями, поэтому планируемые изменения со стороны регулятора, по его мнению, давно назрели.
Проблема инфлюенсеров, с которой борется ЦБ, возникает, когда блогеры начинают оказывать платные услуги, связанные с предоставлением инвестиционных рекомендаций, считает заместитель директора по стратегии УК «Альфа-Капитал» Даниил Мерцалов. Зачастую читатели подобных инвестблогеров не осведомлены о рисках, связанных с инвестированием в те или иные финансовые инструменты, а в случае получения отрицательного результата могут лишиться капитала и перестать доверять рынкам, отмечает эксперт. Мерцалов убежден, что появление реестра должно привести к сокращению числа инвестблогеров.
Базовые требования к квалификации логичны, но они должны соответствовать нормальной практике инвестиционного консультирования, считает инвестбанкир, основатель финансового проекта Bitkogan Евгений Коган. Тут важно не переступить порог формальности, отмечает он: диплом, полученный только ради этой цели, ничего не гарантирует, а ключевую роль играет реальный опыт и репутация, которые нарабатываются годами. Коган считает, что если речь заходит про инвестиционные рекомендации, то такая деятельность уже регулируется институтом инвестсоветников и, если инфлюенсер захочет давать рекомендации, то ему обязательно нужно войти в соответствующий реестр. Инвестор должен быть предупрежден о возможных рисках, согласен Коган.
Леснов считает, что введение критериев не гарантирует компетентность, но это «первый фильтр» для отсеивания неквалифицированных авторов, и такая мера на начальном этапе выглядит здравой, даже если в будущем потребует ужесточения.
Важно не перестараться, иначе это может полностью остановить рекламу финансовых инструментов, даже вполне надежных, считает основатель Bloggers.Cake Сергей Белов. В пример он приводит ПИФы, которые являются достаточно мало рискованными, но в какой-то момент могут стать убыточными, и блогер не может нести за это ответственность.
Белов предлагает создать отдельный перечень запрещенных для рекламы инструментов, например вложения в альткоины, бинарные опционы и похожее инструменты. При рекламе можно было бы обязать всегда напоминать, что нет инвестиций с гарантированным результатом, а человек, должен понимать, что может полностью потерять деньги.
Необходимость обязательной квалификации Белов считает спорной – многие успешные инвесторы имеют математическое образование, а не экономическое. Надо придерживаться необязательной квалификации для допуска к возможности рекламы подобных услуг, считает он.
Если финансовая организация использует блогера как канал привлечения, то она должна разделять ответственность за корректность и прозрачность коммуникации, согласен Белов. Он считает, что сбалансированный подход может повысить доверие к финансовому маркетингу и снизить репутационные риски для брендов.
Предложенные критерии существенно сократят число авторов, обсуждающих конкретные инструменты, считает директор по коммуникациям криптовалютной биржи EXMO.me Михаил Смирнов. Он подчеркивает, что для многих блогеров это будет означать либо необходимость формализации статуса, либо вовсе отказ от прямых рекомендаций. Также важна прозрачность критериев, иначе появляется риск избыточного правоприменения, когда даже общий аналитический контент будет трактоваться как рекомендация блогера, отмечает Смирнов.
Регулирование деятельности инвестблогеров – часть масштабной реформы ЦБ в области борьбы с инсайдом и манипулированием рынком. Уже в первом чтении Госдума приняла законопроект, который меняет принцип контроля за инсайдом и уточняет само понятие «манипулирование»: теперь к манипуляциям могут относить не только ложную информацию, но и любые сведения, способные ввести инвесторов в заблуждение.