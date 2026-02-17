Как Банк России хочет регулировать деятельность инвестблогеров

Базовые требования к квалификации логичны, но они должны соответствовать нормальной практике инвестиционного консультирования, считает инвестбанкир, основатель финансового проекта Bitkogan Евгений Коган. Тут важно не переступить порог формальности, отмечает он: диплом, полученный только ради этой цели, ничего не гарантирует, а ключевую роль играет реальный опыт и репутация, которые нарабатываются годами. Коган считает, что если речь заходит про инвестиционные рекомендации, то такая деятельность уже регулируется институтом инвестсоветников и, если инфлюенсер захочет давать рекомендации, то ему обязательно нужно войти в соответствующий реестр. Инвестор должен быть предупрежден о возможных рисках, согласен Коган.