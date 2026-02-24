Украинский бизнес нацелился на активы «Еврохима» в Нидерландах

Украинский бизнес нацелился на активы «Еврохима» в НидерландахТакие же попытки заполучить активы «Газпрома» в качестве компенсации ущерба от СВО не увенчались успехом
Украинский бизнес не оставляет попыток заполучить связанные с Россией активы в Нидерландах в качестве компенсации ущерба от спецоперации. После нескольких неудач с активами «Газпрома» очередь дошла до химической EuroChem Group, основанной миллиардером Андреем Мельниченко и переехавшей из России в Швейцарию в 2015 г., узнали «Ведомости».
Окружной суд Амстердама наложил обеспечительный арест на 100% акций группы в нидерландской EuroChem International Holding и еще на 556 696 евро на счете последней в местном ING Bank, следует из материалов дела. С такой просьбой в инстанцию обратился обанкротившийся добытчик гранита «Автодоркомплект» из Запорожья, бизнес которого якобы экспроприирован на новых российских территориях.
Арестная химия
«Автодоркомплект» 28 июля 2025 г. подал в Запорожский районный суд иск более чем к 30 российским и европейским компаниям, в том числе EuroChem Group и EuroChem International Holding. Все они, с точки зрения заявителя, добровольно, прямо и активно финансировали и оказывали материально-техническую поддержку спецоперации России на Украине. Это вылилось в хищение и перераспределение активов украинского бизнеса, включая настаивающий на этом «Автодоркомплект», на занятых Россией территориях, что ответчики якобы предвидели или должны были предвидеть.
30 июля того же года «Автодоркомплект» обратился к судье по предварительным мерам Окружного суда Амстердама с заявлением об аресте активов ответчиков по украинскому делу. Обеспечение на активы структур EuroChem суд разрешил наложить уже на следующий день.
В декабре 2025 г. структуры EuroChem оспорили это решение, настаивая, что не играли никакой роли в событиях на Украине. Как правило, экспроприация является актом суверенной власти и пользуется государственным иммунитетом, указали они, а иск «Автодоркомплекта» напрямую затрагивает права, интересы и деятельность Российской Федерации, косвенно вовлекая ее в дело. Арест активов вкупе с предположениями о причастности к событиям на Украине наносят серьезный ущерб репутации структур EuroChem, угрожают разрывом важных деловых отношений и препятствуют привлечению нового финансирования, утверждают они.
Интеграция удобрений
Но суд Амстердама решил иначе. Аргумент об иммунитете несостоятелен на данном этапе спора, поскольку Россия не является стороной ни основного судопроизводства на Украине, ни упрощенного в Нидерландах, сочла инстанция. Запорожскому суду только предстоит определить свою юрисдикцию, применимое право, возможную ответственность структур EuroChem и пока не очевидно, что к ним отнесутся несправедливо, констатировал судья.
А поскольку нельзя сказать, что у «Автодоркомплекта» нет реальной возможности признать и исполнить потенциальное украинское решение в Нидерландах, то интерес компании в сохранении ареста перевешивает интерес EuroChem свободно распоряжаться своими активами, посчитала амстердамская инстанция. К тому же структуры EuroChem не представили достаточных доказательств ни обременительности ареста, ни репутационного или иного ущерба, решил судья и отказался снять обеспечение.
Пределы ответственности
Этот арест не первый, который «Автодоркомплекту» удается наложить на частные активы в обеспечение своих требований к России. В июне 2025 г. по требованию украинской компании тот же Окружной суд Амстердама арестовал активы ряда структур группы «Газпрома» («Газпром интернэшнл лимитед», «Западная Азия», Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East). Но в январе 2026 г. апелляция сняла арест, уличив «Автодоркомплект» в злоупотреблении правом в попытке обойти юрисдикционный иммунитет России.
Концепция войны
В основу требований «Автодоркомплекта» к EuroChem положено «достаточно абстрактное» соучастие юрлиц в том, что, по мнению истца, является нарушением международного права Россией, рассуждает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Но применение вооруженной силы – исключительная прерогатива государства, так что соучастие в этом частных лиц невозможно по определению, констатировал он. Действия суверенного государства покрываются иммунитетом и могут быть предметом судебного рассмотрения, только если оно само дало на это согласие, подчеркнул эксперт.
К тому же «абстрактный и недоказанный» факт взаимодействия одного юридического лица с государством едва ли связан с вредом, причиненным другому, считает Касумян. Общий принцип права состоит в том, что лицо отвечает за непосредственные последствия собственного поведения, напомнил он. «Выводить причинную связь из событий, никак не относящихся к друг другу, – значит неоправданно расширять пределы юридической ответственности», – резюмировал Касумян.
«Ведомости» направили запросы в EuroChem и адвокатам EuroChem Group и EuroChem International Holding из фирмы 4DArbitration. Также «Ведомости» ожидают ответа от адвокатов «Автодоркомплекта» из фирмы Legaltree. С самой украинской компанией связаться не удалось.