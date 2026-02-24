Украинский бизнес нацелился на активы «Еврохима» в Нидерландах

«Автодоркомплект» 28 июля 2025 г. подал в Запорожский районный суд иск более чем к 30 российским и европейским компаниям, в том числе EuroChem Group и EuroChem International Holding. Все они, с точки зрения заявителя, добровольно, прямо и активно финансировали и оказывали материально-техническую поддержку спецоперации России на Украине. Это вылилось в хищение и перераспределение активов украинского бизнеса, включая настаивающий на этом «Автодоркомплект», на занятых Россией территориях, что ответчики якобы предвидели или должны были предвидеть.