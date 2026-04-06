Рынок эндаументов активно растет на консервативных стратегиях

Российский рынок эндаумент-фондов, или фондов целевого капитала, ключевого инструмента долгосрочного финансирования некоммерческих организаций (НКО), активно растет. Стоимость их чистых активов увеличилась на 31,7% за 2025 г. до 204,9 млрд руб., следует из данных Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ) и сведений, которые «Эйлеру» предоставили управляющие компании (УК) таких фондов. Об этом старший аналитик «Эйлера» по паевым инвестфондам Елена Бакланова пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости».