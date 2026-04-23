Какие вклады дают сейчас гражданам максимальный процент

С 20 марта сильнее всего упали средние доходности по вкладам на полгода – на 0,53 п. п. до 13,14%, свидетельствуют данные «Финуслуг». С начала года ставка по ним упала на 1,3 п. п., тогда как ключевая – на 1 п. п. По вкладу на три месяца с мартовского заседания средняя ставка снизилась на 0,36 п. п. и на 1,66 п. п. с начала года – до 13,68%. По годовому депозиту ставка снизилась на 0,29 п. п., с начала года – на 0,99 п. п. до 12,28%. По двухлетним вкладам динамика с начала года остается околонулевой (-0,03 п. п. с марта), средняя доходность по ним составляет 11,21%.