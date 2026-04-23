Какие вклады дают сейчас гражданам максимальный процент

Какие вклады дают сейчас гражданам максимальный процентЕго можно получить по депозитам на 2–3 месяца, а также на длинный срок с привязкой к ключевой
Трехмесячные банковские вклады пока дают гражданам наибольшую доходность – в среднем она составляет сейчас 13,68% годовых, следует из данных индекса вкладов, рассчитываемого аналитиками маркетплейса «Финуслуги» по 20 крупнейшим банкам по объему депозитов физлиц. Но у отдельных игроков – Газпромбанка и Альфа-банка – есть вклады с привязкой к ключевой, которые предлагают высокий процент, но на длинный срок. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15% годовых 20 марта. С тех пор тарифы по депозитной линейке изменили все топ-20 банков, при этом 17 из них ставки снижали, остальные изменили их разнонаправленно в зависимости от сроков вкладов.
С 20 марта сильнее всего упали средние доходности по вкладам на полгода – на 0,53 п. п. до 13,14%, свидетельствуют данные «Финуслуг». С начала года ставка по ним упала на 1,3 п. п., тогда как ключевая – на 1 п. п. По вкладу на три месяца с мартовского заседания средняя ставка снизилась на 0,36 п. п. и на 1,66 п. п. с начала года – до 13,68%. По годовому депозиту ставка снизилась на 0,29 п. п., с начала года – на 0,99 п. п. до 12,28%. По двухлетним вкладам динамика с начала года остается околонулевой (-0,03 п. п. с марта), средняя доходность по ним составляет 11,21%.