Объем выдач микрозаймов в 2026 году сократится до 1,9 трлн рублей

В 2026 г. рынок микрофинансовых организаций (МФО) столкнется с сокращением и выдач, и портфеля. Выдачи из-за стагнации квартальных объемов на уровне 500 млрд руб. снизятся на 5% относительно 2025 г. – до 1,9 трлн руб., говорится в обзоре агентства «Эксперт РА». Из‑за этого, а также тренда на продажу ранней просрочки на фоне давления на нормативы рыночный портфель сократится на 10% до 685,8 млрд руб., отмечается в документе.