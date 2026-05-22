В Сбербанке объявили о конце «банкротного эльдорадо» для раздолжнителей

В Сбербанке объявили о конце «банкротного эльдорадо» для раздолжнителейСтратегия создания спроса на новом рынке себя исчерпала
Для так называемых раздолжнителей – посредников, которые предлагают гражданам решить проблемы с долгами, – «банкротное эльдорадо» закончилось. Об этом начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов заявил на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии».
На молодом рынке личного банкротства (появился в России в 2015 г.) быстро стали возникать злоупотребления – в частности, появились недобросовестные посредники, которые в корыстных целях вынуждают воспользоваться процедурой тех граждан, которым это не нужно, посетовал Акимов. По своей практике и практике коллег-банкиров он знает, что «элементы недобросовестности» есть в 30–40% случаев обращения физлиц к банкротству.
Впрочем, ситуация уже меняется и будет улучшаться в дальнейшем, уверен Акимов. Он связывает это с тремя «большими» трендами последних лет. Первый – усиление внимания банков к банкротству граждан в целом и к борьбе с недобросовестными практиками в частности. Второй – усиление ответственности. Третий – обеление рынка.
«Стратегия голубого океана [создание спроса на новом рынке] закончилась, банкротный эльдорадо для посредников, я думаю, закончился – там уже таких денег нет и не будет», – заявил Акимов.
К тому же деятельность посредников хотят регулировать – в ЦБ, к примеру, говорили о необходимости создания реестра, стандартов, напомнил он. Это обсуждается банками в рамках ассоциации и самими посредниками, которые уже разделились на белых и черных и внедряют стандарты этики, работы с должниками, добавил Акимов.
«Банкротство граждан должно быть таким, как задумывалось изначально: тихой гаванью, где должник может переждать финансовый шторм, а не пиратской бухтой, где он прячет свои сокровища – деньги, квартиры и т. д., переписанные на родственников под влиянием недобросовестных советчиков», – резюмировал он.
ЦБ тоже кажется важным разделять черное и белое на этом рынке. Такая попытка сейчас предпринимается на площадке Ассоциации банков России, подтвердил на том же мероприятии начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Алексей Чирков. В рамках рабочей группы долговые консультанты (белые посредники), представители правозащитных организаций и регулятора обсуждают, как отделить хорошее от плохого, какие практики должны быть передовыми, как гражданину понять, какие сигналы тревожные, поделился он.
«Нас часто спрашивают: «А кто такие раздолжнители?» У нас здесь логика очень простая. Раздолжнителями мы называем недобросовестных посредников, которые берут непропорционально много денег и либо исчезают, либо не создают никакой потребительской ценности для человека, которые пытаются не решить проблему, а фактически создать новую, нажившись на чужой беде. Это то, чего быть на нашем рынке, с нашей точки зрения, вообще не должно», – подытожил Чирков.