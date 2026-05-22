Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,34+0,14%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RGBITR783,33+0,16%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В Сбербанке объявили о конце «банкротного эльдорадо» для раздолжнителей

Стратегия создания спроса на новом рынке себя исчерпала
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Для так называемых раздолжнителей – посредников, которые предлагают гражданам решить проблемы с долгами, – «банкротное эльдорадо» закончилось. Об этом начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов заявил на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии».

На молодом рынке личного банкротства (появился в России в 2015 г.) быстро стали возникать злоупотребления – в частности, появились недобросовестные посредники, которые в корыстных целях вынуждают воспользоваться процедурой тех граждан, которым это не нужно, посетовал Акимов. По своей практике и практике коллег-банкиров он знает, что «элементы недобросовестности» есть в 30–40% случаев обращения физлиц к банкротству.

Впрочем, ситуация уже меняется и будет улучшаться в дальнейшем, уверен Акимов. Он связывает это с тремя «большими» трендами последних лет. Первый – усиление внимания банков к банкротству граждан в целом и к борьбе с недобросовестными практиками в частности. Второй – усиление ответственности. Третий – обеление рынка.

«Стратегия голубого океана [создание спроса на новом рынке] закончилась, банкротный эльдорадо для посредников, я думаю, закончился – там уже таких денег нет и не будет», – заявил Акимов.

К тому же деятельность посредников хотят регулировать – в ЦБ, к примеру, говорили о необходимости создания реестра, стандартов, напомнил он. Это обсуждается банками в рамках ассоциации и самими посредниками, которые уже разделились на белых и черных и внедряют стандарты этики, работы с должниками, добавил Акимов.

«Банкротство граждан должно быть таким, как задумывалось изначально: тихой гаванью, где должник может переждать финансовый шторм, а не пиратской бухтой, где он прячет свои сокровища – деньги, квартиры и т. д., переписанные на родственников под влиянием недобросовестных советчиков», – резюмировал он.

ЦБ тоже кажется важным разделять черное и белое на этом рынке. Такая попытка сейчас предпринимается на площадке Ассоциации банков России, подтвердил на том же мероприятии начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Алексей Чирков. В рамках рабочей группы долговые консультанты (белые посредники), представители правозащитных организаций и регулятора обсуждают, как отделить хорошее от плохого, какие практики должны быть передовыми, как гражданину понять, какие сигналы тревожные, поделился он.

«Нас часто спрашивают: «А кто такие раздолжнители?» У нас здесь логика очень простая. Раздолжнителями мы называем недобросовестных посредников, которые берут непропорционально много денег и либо исчезают, либо не создают никакой потребительской ценности для человека, которые пытаются не решить проблему, а фактически создать новую, нажившись на чужой беде. Это то, чего быть на нашем рынке, с нашей точки зрения, вообще не должно», – подытожил Чирков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь