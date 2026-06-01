Суд Амстердама не запретил оператору «Турецкого потока» переезжать в Венгрию

Окружной суд Амстердама отказался запретить оператору газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport (SST), который принадлежит «Газпрому», переезжать из Нидерландов в Венгрию, узнали «Ведомости» из материалов дела. С таким требованием в инстанцию обратилась энергокомпания «ДТЭК Крымэнерго» богатейшего украинца Рината Ахметова в обеспечение его требований к России по арбитражному решению 2023 г. Переезд SST в конце 2025 г. анонсировал тогдашний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, но в SST заверяют, что пока не планируют никуда переезжать.