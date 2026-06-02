«Русал» попытался признать и исполнить в России проигранное решение LCIA

В частности, федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) сначала запретило VTB Europe осуществлять платежи или переводить активы в пользу материнской и любых ее структур. В дальнейшем ВТБ ограничили еще и в праве голоса по акциям дочернего банка, а руководству последнего запретили следовать указаниям из России. Летом 2022 г. Окружной суд Франкфурта-на-Майне по запросу BaFin назначил управляющего, который с тех пор осуществляет право голоса ВТБ на общем собрании акционеров. В марте 2023 г. общее собрание решило ликвидировать VTB Europe, а в декабре – сменить название на OWH (официально поменялось в январе 2024 г.). В августе 2024 г. ЕЦБ и BaFin отозвали у OWH банковскую лицензию. Ликвидация банка пока не завершена.