«Русал» попытался признать и исполнить в России проигранное решение LCIA

«Русал» попытался признать и исполнить в России проигранное решение LCIAНо у него это ожидаемо не получилось
Алюминиевый гигант «Русал» попытался признать и исполнить в России решение Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), в соответствии с которым должен выплатить более 200 млн евро бывшему европейскому дочернему банку ВТБ OWH SE. Но Арбитражный суд Калининградской области ему в этом отказал, обратили внимание «Ведомости».
Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков не припоминает другого случая, когда бы проигравшая сторона обращалась в суд за признанием и приведением в исполнение иностранного решения. Исключительной ситуацию называет и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Данная процедура всегда сопряжена с издержками, поэтому проще расплатиться без ее инициирования, констатировал он.
Ход «Русала» – очень креативный и правильный, считает Рачков: с одной стороны, компания продемонстрировала свое добросовестное поведение, с другой – получила ожидаемый отказ в признании решения.
Валютный арбитраж
RTI – трейдинговая «дочка» «Русала», учрежденная на о. Джерси. OWH зарегистрирован во Франкфурте-на-Майне и до событий февраля 2022 г. работал под брендом VTB Bank Europe. В 2019 г. они заключили договор валютного свопа (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем) с целью хеджирования рисков изменения курса рубля к доллару США. «Русал» выступил гарантом. Банк имел право потребовать от RTI выплаты дополнительного обеспечения, если курсы валют изменятся так, что уже внесенного будет недостаточно для покрытия максимальной суммы, которую компания могла бы заплатить «дочке» ВТБ.
В день начала СВО, 24 февраля 2022 г., доллар подорожал к рублю на Мосбирже на 5% до 85,25 руб. На следующий день OWH в соответствии с договором уведомил RTI о маржин-колле и потребовал в течение трех дней выплатить $43,5 млн дополнительного обеспечения. Но RTI этого не сделала из опасения подпасть под вторичные санкции: группа ВТБ оказалась под международными ограничениями сразу после начала спецоперации, а вот «Русал» с «дочками» этого избежал.
В частности, федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) сначала запретило VTB Europe осуществлять платежи или переводить активы в пользу материнской и любых ее структур. В дальнейшем ВТБ ограничили еще и в праве голоса по акциям дочернего банка, а руководству последнего запретили следовать указаниям из России. Летом 2022 г. Окружной суд Франкфурта-на-Майне по запросу BaFin назначил управляющего, который с тех пор осуществляет право голоса ВТБ на общем собрании акционеров. В марте 2023 г. общее собрание решило ликвидировать VTB Europe, а в декабре – сменить название на OWH (официально поменялось в январе 2024 г.). В августе 2024 г. ЕЦБ и BaFin отозвали у OWH банковскую лицензию. Ликвидация банка пока не завершена.
RTI и OWH несколько недель обсуждали законность выплат по свопу, а 23 марта 2022 г. банк направил «дочке» «Русала» уведомление о досрочном расторжении договора в связи с событием дефолта. По расчетам OWH, всего RTI должна была выплатить ему 214 млн евро. Но RTI 31 марта ответила, что не согласна с тем, что дефолт имел место.
24 июня 2022 г. RTI подала запрос на арбитраж в LCIA, оспорив действительность уведомления о расторжении договора и свою обязанность платить за это. Но в сентябре 2024 г. трибунал решил, что RTI не может ссылаться на санкции как на препятствие для выполнения своих обязательств, поэтому уведомление о досрочном расторжении соглашения было действительным. LCIA обязал компанию выплатить банку 214 млн евро.
Дело за Калининградом
OWH добивается исполнения решения LCIA, в частности, в Казахстане, Гонконге, Катаре и Великобритании. А в апреле 2026 г. уже «Русал» подал в Арбитражный суд Калининградской области заявление о его признании и приведении в исполнение в России.
Для платежа в пользу OWH «Русалу» нужно разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, указал алюминиевый гигант. Но с точки зрения иностранного права такое исполнение обязательств может быть признано ненадлежащим и, опасается «Русал», способно повлечь риск двойного взыскания.
«Русал» обратился в правкомиссию 5 марта 2026 г., следует из материалов дела. В ответ из Минфина 16 марта поступило письмо с указанием, что для получения разрешения необходимо предоставить информацию от уполномоченных органов о соответствии исполнения решения LCIA отечественному законодательству. Это входит в компетенцию арбитражных судов в рамках производства о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
Арбитражная угроза
На следующий день «Русал» предложил OWH обратиться в российский суд с заявлением о приведении в исполнение решения LCIA. Но банк этого не сделал, так что соответствующий иск «Русал» подал самостоятельно в Арбитражный суд Калининградской области.
30 апреля OWH ходатайствовал об оставлении заявления «Русала» без рассмотрения и о прекращении производства по делу. В обоснование OWH сослался на отсутствие у калининградского суда компетенции рассматривать иск. Причины – наличие в соглашении с RTI арбитражной оговорки о передаче споров в LCIA и отсутствие у «Русала» как проигравшей стороны права на подачу заявления о признании и приведении решения в исполнение.
Но суд отклонил ходатайства OWH. В России разрешение вопроса о признании и приведении в исполнение иностранного решения относится к компетенции арбитражных судов и не может быть передано на рассмотрение в иностранный арбитраж, подчеркнула инстанция. К тому же в данном случае признание и приведение решения в исполнение основываются на самом решении LCIA, а не на соглашении OWH с RTI, следовательно, арбитражная оговорка не охватывает этот вопрос и не подлежит применению, указал суд.
Ни Арбитражный процессуальный кодекс России (АПК), ни применимая в этом деле Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская) не ограничивают круг сторон, имеющих право испрашивать признание и приведение в исполнение арбитражного решения, исключительно взыскателем, констатировала инстанция.
Иск «Русала» калининградский суд тоже отказался удовлетворить. В признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения может быть отказано, если компетентная власть страны, в которой это испрашивается, сочтет это противоречащим своему публичному порядку. Это, указал суд, следует из АПК, российского закона «О международном коммерческом арбитраже» и Нью-Йоркской конвенции.
Последствия применения экономических санкций иностранных государств противоречат публичному порядку России, подчеркнула инстанция. А разбирательство в LCIA против «Русала» и RTI реализовали в том числе ликвидаторы и специальные представители, назначенные BaFin в рамках исполнения санкционных ограничений против ВТБ, констатировал суд. При таких обстоятельствах приведение в исполнение арбитражного решения означало бы признание законности действий немецкого регулятора по исполнению санкций против российских юридических лиц, резюмировал судья.
Представитель «Русала» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы в OWH.