На ПМЭФе снова обсудили «недобросовестную конкуренцию» маркетплейсов

Партнерство между банками и маркетплейсами предопределено, сказал Чистюхин. Финансовый сектор не сможет сохранить розничный бизнес и не сможет работать с малым и средним бизнесом без партнерства с электронными платформами, отметил он. У банков есть технологии и финансовые ресурсы, но это временное преимущество, которое платформы со временем могут нивелировать. Маркетплейсы предлагают точку доступа к клиенту, которые взаимодействуют с ними ежедневно, – этому, по словам Чистюхина, банки ничего не могут противопоставить.