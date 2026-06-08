На ПМЭФе снова обсудили «недобросовестную конкуренцию» маркетплейсов

На ПМЭФе снова обсудили «недобросовестную конкуренцию» маркетплейсовПартнерство между банками и маркетплейсами предопределено, но важно найти конкурентную для всех форму
Практика ограничения расчетов или изменения цены в зависимости от платежного средства при покупке на маркетплейсах не имеет ничего общего с добросовестной конкуренцией, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Банки и маркетплейсы: справедливая конкуренция на цифровых платформах». «Ozon и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа», – заявил Чистюхин, отметив, что суммарно оба маркетплейса занимают около 80% рынка российской онлайн-торговли.
Партнерство между банками и маркетплейсами предопределено, сказал Чистюхин. Финансовый сектор не сможет сохранить розничный бизнес и не сможет работать с малым и средним бизнесом без партнерства с электронными платформами, отметил он. У банков есть технологии и финансовые ресурсы, но это временное преимущество, которое платформы со временем могут нивелировать. Маркетплейсы предлагают точку доступа к клиенту, которые взаимодействуют с ними ежедневно, – этому, по словам Чистюхина, банки ничего не могут противопоставить.