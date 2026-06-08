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Главная / Финансы /

На ПМЭФе снова обсудили «недобросовестную конкуренцию» маркетплейсов

Партнерство между банками и маркетплейсами предопределено, но важно найти конкурентную для всех форму
Дарья Реброва
Законодательное оформление правил для цифровых платформ необходимо для регулирования потребления финансовых услуг вне зависимости от каналов продаж
Законодательное оформление правил для цифровых платформ необходимо для регулирования потребления финансовых услуг вне зависимости от каналов продаж / Максим Стулов / Ведомости

Практика ограничения расчетов или изменения цены в зависимости от платежного средства при покупке на маркетплейсах не имеет ничего общего с добросовестной конкуренцией, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Банки и маркетплейсы: справедливая конкуренция на цифровых платформах». «Ozon и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа», – заявил Чистюхин, отметив, что суммарно оба маркетплейса занимают около 80% рынка российской онлайн-торговли.

Партнерство между банками и маркетплейсами предопределено, сказал Чистюхин. Финансовый сектор не сможет сохранить розничный бизнес и не сможет работать с малым и средним бизнесом без партнерства с электронными платформами, отметил он. У банков есть технологии и финансовые ресурсы, но это временное преимущество, которое платформы со временем могут нивелировать. Маркетплейсы предлагают точку доступа к клиенту, которые взаимодействуют с ними ежедневно, – этому, по словам Чистюхина, банки ничего не могут противопоставить.

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