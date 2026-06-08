«Золотое яблоко» выпустит ЦФА на 1,5 млрд рублей

«Золотое яблоко» основано в 1996 г. в Екатеринбурге Иваном Кузовлевым и Максимом Паняком. Выход компании на федеральный уровень начался в 2007 г. с открытия магазина в Челябинске. Международная экспансия стартовала в 2021 г.: открылись магазины в Минске и Алматы. К 2025 г. сеть присутствовала в шести странах: России, Беларуси, Казахстане, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Бизнес-модель «Золотого Яблока» строится на объединении онлайн- и офлайн-каналов продаж, широком ассортименте, собственной торговой марке, эксклюзивных товарах и др.

Выручка сети в 2025 г. выросла на 31,86% год к году и достигла 205,1 млрд руб. Чистая прибыль ООО «Екатеринбург Яблоко» (юрлицо сети) увеличилась почти вдвое – с 3,8 до 7,4 млрд руб. Это рекордные показатели за всю историю компании.



