«Золотое яблоко» выпустит ЦФА на 1,5 млрд рублей

«Золотое яблоко» выпустит ЦФА на 1,5 млрд рублейНовый выпуск в полтора раза превышает дебютный, а цель ритейлера – привлечь новых клиентов
Российский бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» повторно выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА) на блокчейн-платформе «А-Токен» от Альфа-банка, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Объем размещения достигнет 1,5 млрд руб., что в 1,5 раза превышает дебютный выпуск «Золотого яблока».
Ставка купонных выплат составит 15% годовых с ежеквартальной выплатой процентов на счет в Альфа-банке. Полное погашение ЦФА будет через год после выпуска. Гарантом возврата средств выступает сама компания «Золотое яблоко». Кроме того, инвесторы получат скидку на заказы в магазинах сети.
Доступ к покупке будет открыт только для клиентов Альфа-банка,
минимальный порог инвестиций – от 1000 руб.,
приобрести ЦФА можно будет в течение недели с 8 по 15 июня.
Воспользоваться предложением получится через интернет-банк «Альфа-онлайн», в брокерском кабинете «Альфа-инвестиций», а также в мобильных приложениях этих сервисов.
«Золотое яблоко» сохраняет статус первого и пока единственного бьюти-ритейлера в России, представленного на рынке ЦФА. Выпуск ЦФА поможет компании расширить аудиторию и привлечь новых клиентов, которые хотят участвовать в ее развитии и получать от этого доход, говорит представитель.
В начале октября 2025 г. бьюти-ритейлер впервые вышел на рынок ЦФА. Тогда компания выпустила ЦФА на 1 млрд руб. на платформе «А-Токен» с доходностью 17,5% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Размещение тоже было рассчитано на неделю, но весь объем инвесторы выкупили всего за 2 часа 19 мин.
Среди покупателей ЦФА 47% составили женщины и 53% – мужчины, свидетельствуют данные внутреннего анализа Альфа-банка. Самую крупную покупку – на сумму 60 млн руб. – совершила женщина. Для части инвесторов участие в выпуске стало первым опытом вложений в цифровые активы, а кто-то решил поддержать бренд, к которому уже давно испытывает лояльность, отмечали в банке.
Успех дебютного размещения показал, что эмиссия ЦФА оказалась не просто эффективным финансовым инструментом, но и удачным маркетинговым ходом, говорилось в пресс-релизе Альфа-банка: необычно высокая доля мужчин среди покупателей повлияла и на клиентскую базу самой сети.
Инструмент показал себя эффективно и в финансовом, и в маркетинговом плане, рассказал «Ведомостям» представитель «Золотого яблока». На данный момент ставка 15% – конкурентоспособна на фоне вкладов на долгий срок, считают в компании. К тому же она обеспечивает привлекательное ежеквартальное погашение крупными суммами с гарантией полного погашения в конце срока, добавляет представитель компании.
О «Золотом яблоке»
Выручка сети в 2025 г. выросла на 31,86% год к году и достигла 205,1 млрд руб. Чистая прибыль ООО «Екатеринбург Яблоко» (юрлицо сети) увеличилась почти вдвое – с 3,8 до 7,4 млрд руб. Это рекордные показатели за всю историю компании.
В случае ЦФА у эмитента ниже издержки на выпуск – это быстрее и дешевле традиционных облигаций, отмечает представитель «Золотого яблока». Вместе с этим инструмент эффективен не только в финансовом плане – он позволяет расширить клиентскую базу за счет привлечения и вовлечения новой аудитории.
Ставка в 15% по ЦФА не выглядит высокой и является скорее рыночной, отметил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин. Это, по его словам, говорит о том, что компанию устраивает такой канал финансирования.
ЦФА дают возможность эмитентам привлекать средства с меньшими затратами и в минимальные сроки по сравнению с выпуском акций или облигаций, говорит Хайруллин из БКС. Так, процесс эмиссии ЦФА может занять несколько дней, что сложно реализовать при эмиссии облигаций. Кроме того, ЦФА лучше подходят для небольших размещений, когда эмиссия облигаций не оправдывается финансово.
ЦФА «Золотого яблока» – по сути упаковка обычного корпоративного долга в цифровую оболочку, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Экономика не меняется: это те же облигации с тем же кредитным риском, просто без части инфраструктурной тяжести и с более быстрым размещением, пояснил он. Для эмитента преимущества в размещении ЦФА заключаются в скорости, гибкости и доступе к рознице, но это не удешевление капитала само по себе, говорит эксперт. Для инвестора главный минус тот же: вторичного рынка почти нет, значит, это «держи до погашения» с ограниченной возможностью выхода, добавил Кабаков.
Ритейл, по мнению Кабакова, идет в ЦФА не из-за технологической революции, а из-за дорогого классического фондирования и желания одновременно привлекать деньги и работать с клиентской базой через инвестиционный маркетинг. Поэтому пока ЦФА – это не новый рынок капитала, а более удобная цифровая форма старого долгового, заключил он.