НСПК выпустит новую карту для private-клиентов

В операторе платежной системы «Мир» ожидают, что новая карта появится у банков в IV квартале 2026 г. Ее ключевым преимуществом Воробьев назвал самое высокое в линейке карт «Мир» IRF – межбанковское вознаграждение за проведение платежа по карте, которое банк, принявший оплату, выплачивает банку, выпустившему карту. Оно составит до 2,5%. Также по карте Mir Ultra будет более выгодная программа лояльности, добавил он.