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НСПК выпустит новую карту для private-клиентов

Клиенты получат повышенный кэшбэк и другие привилегии, банки – самое высокое в линейке вознаграждение
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) запустит новый продукт для клиентов сегмента private banking – карту Mir Ultra, рассказал лидер направления развития продуктов и сегментов компании Антон Воробьев на Технологической конференции НСПК.

В операторе платежной системы «Мир» ожидают, что новая карта появится у банков в IV квартале 2026 г. Ее ключевым преимуществом Воробьев назвал самое высокое в линейке карт «Мир» IRF – межбанковское вознаграждение за проведение платежа по карте, которое банк, принявший оплату, выплачивает банку, выпустившему карту. Оно составит до 2,5%. Также по карте Mir Ultra будет более выгодная программа лояльности, добавил он.

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