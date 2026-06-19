ЦБ готов создать платформу коммерческих смарт-контрактов в цифровых рублях

Смарт-контракты – это программы (алгоритмы), которые автоматически выполняют условия договора при наступлении заранее определенных событий. Сейчас на платформе цифрового рубля все смарт-контракты разрабатывает сам ЦБ, так как и является оператором платформы. Уже реализованы базовые сценарии для граждан – осуществление регулярных переводов в заданную дату, а также разовых переводов с указанием даты и времени исполнения, говорится в документе. По состоянию на 1 июня 2026 г. исполнено 37 400 таких смарт-контрактов.