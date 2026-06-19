Набиуллина прокомментировала свое отсутствие на публичных мероприятиях

Набиуллина прокомментировала свое отсутствие на публичных мероприятияхОна объяснила это болезнью и потерей голоса
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина из-за болезни пропустила несколько важных публичный мероприятий, в том числе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ежегодную конференцию НАУФОР, а также правительственное совещание с президентом Владимиром Путиным. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции после заседания по ключевой ставке.
«Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье», – заявила она.
Глава Банка России не появлялась на публике с начала июня. «Ведомостям» сообщали в регуляторе, что Набиуллина не приехала на ПМЭФ из-за больничного. Она могла пропустить ряд мероприятий из-за тяжелой респираторной инфекции, написало издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
На фоне «затянувшегося отсутствия» Набиуллиной в публичном пространстве появились дискуссии о том, что она теряет расположение, отмечала FT. По данным собеседников газеты, в правительстве обсуждалось возможное переустройство Банка России в случае ухода председателя ЦБ после истечения срока ее полномочий в июне 2027 г. Собеседники издания также рассказали об обсуждениях возможных кадровых изменений в Центробанке, включая разделение его регулятивных полномочий между несколькими институтами и отказ от жесткой ориентации на возврат инфляции к цели в 4%.
Набиуллина занимает пост главы ЦБ с июня 2013 г. С тех пор полномочия несколько раз продлевались: в последний раз – 21 апреля 2022 г. Председатель ЦБ избирается Госдумой сроком на пять лет по представлению президента России. Кандидат считается назначенным на должность, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов.
Среди вероятных претендентов на пост главы ЦБ источники FT называли заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова.
В ходе заседания 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п. до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, констатировал Банк России в релизе. Решение Банка России не совпало с ожиданиями экономистов. Лишь двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения. Большинство – 14 из 19 экономистов – говорили о снижении на 50 б. п. до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14-14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5-14%. Один аналитик предполагал, что ставка останется неизменной.