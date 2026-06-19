Набиуллина прокомментировала свое отсутствие на публичных мероприятиях

На фоне «затянувшегося отсутствия» Набиуллиной в публичном пространстве появились дискуссии о том, что она теряет расположение, отмечала FT. По данным собеседников газеты, в правительстве обсуждалось возможное переустройство Банка России в случае ухода председателя ЦБ после истечения срока ее полномочий в июне 2027 г. Собеседники издания также рассказали об обсуждениях возможных кадровых изменений в Центробанке, включая разделение его регулятивных полномочий между несколькими институтами и отказ от жесткой ориентации на возврат инфляции к цели в 4%.