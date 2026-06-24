Россияне забрали из банков в мае полтриллиона рублей

В мае банки выдали ипотечных кредитов на 9% меньше, чем в апреле: 328 млрд руб. против 359 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ. В том числе по наиболее востребованной программе – «семейная ипотека» – граждане оформили ссуд на 150 млрд руб. против 163 млрд руб. в апреле. При этом на ипотеку с господдержкой пришлось 55% от общего объема выдач (для сравнения: в 2025 г. доля была в среднем 82%). Выдачи рыночной ипотеки также немного снизились в мае – до 148 млрд руб. со 157 млрд руб. в апреле. Ставки в этом сегменте все еще высокие, указывает ЦБ: по выданным за май рыночным кредитам средняя ставка была 17,7% годовых, а в апреле – 18,6%.