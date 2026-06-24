Россияне забрали из банков в мае полтриллиона рублей

Россияне забрали из банков в мае полтриллиона рублейЭто связано с авансированием соцвыплат в апреле и тратами на отпуска и праздники
Средства граждан за май сократились на 500 млрд руб. (-0,8%) после значительного роста в апреле на 1,1 трлн руб. (+1,7%) и составили 67,6 трлн руб., пишет Банк России в обзоре банковского сектора. Из этой суммы на 300 млрд руб. (-1,4%) уменьшились остатки на текущих счетах и еще на 200 млрд руб. (-0,4%) сократились средства на вкладах.
Сокращение может быть связано с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники, полагает регулятор. Кроме того, из-за трат в майские сохранился повышенный спрос на наличные – их объем в обращении вырос на 400 млрд руб., говорится в обзоре. На 1 июня объем наличных денег в обращении составлял 20,48 трлн руб.
Средства компаний, наоборот, в мае существенно выросли – на 1,8 трлн руб.(+2,9%) после слабой динамики апреля (+0,3%), связанной с уплатой квартальных налогов. Размер портфеля средств юрлиц на конец мая достиг 63,4 трлн руб. Рост преимущественно обеспечили исполнители госконтрактов и компании-экспортеры, чья выручка увеличилась благодаря высоким ценам на энергоносители из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, указывает ЦБ.
Общий портфель депозитов граждан и компаний без учета счетов эскроу за май вырос на 1,3 трлн руб. (+1%) до 131 трлн руб., говорится в обзоре: увеличились как средства в рублях на 1,2 трлн руб. (+1%), так и в валюте на 100 млрд руб. (+0,8%). В то же время средства на счетах эскроу выросли в мае до 1,1% и достигли 7,27 трлн руб. после роста на 0,1% в апреле. ЦБ связывает это с некоторым замедлением ввода жилья в эксплуатацию, из-за чего объем раскрытия счетов эскроу сократился до 272 млрд с апрельских 373 млрд руб.
В мае банки выдали ипотечных кредитов на 9% меньше, чем в апреле: 328 млрд руб. против 359 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ. В том числе по наиболее востребованной программе – «семейная ипотека» – граждане оформили ссуд на 150 млрд руб. против 163 млрд руб. в апреле. При этом на ипотеку с господдержкой пришлось 55% от общего объема выдач (для сравнения: в 2025 г. доля была в среднем 82%). Выдачи рыночной ипотеки также немного снизились в мае – до 148 млрд руб. со 157 млрд руб. в апреле. Ставки в этом сегменте все еще высокие, указывает ЦБ: по выданным за май рыночным кредитам средняя ставка была 17,7% годовых, а в апреле – 18,6%.
В целом же ипотечный портфель населения в мае увеличился на 0,3% и составил 24,3 трлн руб. С февраля 2026 г. он растет достаточно стабильно – по 0,3–0,4% в месяц, отмечает ЦБ. В годовой динамике портфель вырос на 10,4%.
В противовес ипотеке необеспеченное потребительское кредитование в мае росло активно – на 1,4% после 0,1% в апреле, к началу лета портфель достиг 12,8 трлн руб. Увеличились выдачи как по картам, так и кредитов наличными, пишет ЦБ в обзоре, но не дает абсолютных цифр. Это может быть связано с сезонными тратами населения на отпуск, полагает Банк России. Портфель автокредитов в мае вырос на умеренные 0,6% (+1% в апреле) до 3,1 трлн руб. Его динамику по-прежнему сдерживают высокие цены на автомобили и процентные ставки, указывает регулятор.
Доля проблемных необеспеченных потребкредитов и ипотеки в мае не изменилась и составила 13,2 и 1,9% от соответствующих портфелей, говорится в обзоре. Объем долгов по необеспеченном кредитам на конец мая был 1,7 трлн руб., по ипотеке – 400 млрд руб. Проблемные потребительские кредиты покрыты резервами на 93%, ипотечные – на 75%. Это высокое покрытие с учетом залогов, отмечает ЦБ.