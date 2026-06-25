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Главная / Бизнес /

У российских компаний выросла зрелость риск-менеджмента

Но он становится более формальным, а не более эффективным
Екатерина Литова
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские компании декларируют рост зрелости риск-менеджмента, но одновременно снижают влияние рисковиков на принятие решений и реже используют количественный анализ рисков при стратегическом и бюджетном планировании. Об этом говорится в исследовании группы ДРТ, которое было проведено при поддержке ассоциации риск-менеджмента «Русское общество управления рисками». Опрос проходил в марте – апреле 2026 г. среди 71 нефинансовой компании из розничной и оптовой торговли, отраслей энергетики и возобновляемых источников энергии, высоких технологий, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, металлургии, транспорта и др.

Общий уровень зрелости управления рисками среди российских компаний в 2026 г. вырос до 0,40 с 0,35 в 2025 г., показал опрос. Максимальное значение – 1. По каждому вопросу давалось три варианта ответа, они оценивались от 0 до 1 балла. Далее по всем вопросам, которые участвовали в расчете, выводилось среднее значение. Высокий уровень зрелости риск-менеджмента обычно в крупных компаниях (выручка от 500 млрд руб. в год, штат от 5000 человек), а среди отраслей – в энергетике и высоких технологиях, указано в исследовании.

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