У российских компаний выросла зрелость риск-менеджмента

Общий уровень зрелости управления рисками среди российских компаний в 2026 г. вырос до 0,40 с 0,35 в 2025 г., показал опрос. Максимальное значение – 1. По каждому вопросу давалось три варианта ответа, они оценивались от 0 до 1 балла. Далее по всем вопросам, которые участвовали в расчете, выводилось среднее значение. Высокий уровень зрелости риск-менеджмента обычно в крупных компаниях (выручка от 500 млрд руб. в год, штат от 5000 человек), а среди отраслей – в энергетике и высоких технологиях, указано в исследовании.