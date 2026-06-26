Рубль слабеет к доллару на фоне роста цен на нефть и падения рынка

Рубль слабеет к доллару на фоне роста цен на нефть и падения рынкаЭксперты разошлись во мнениях относительно долгосрочности тренда
Уже больше недели рубль заметно слабеет по отношению к доллару. В среду, 17 июня, курс американской валюты составлял 73,11 руб., а к пятнице, 26 июня, вырос уже до 78,8 руб., свидетельствуют данные биржи Forex.
На выходные с 27 по 28 июня и понедельник, 29 июня, Банк России установил курс доллара на отметке в 77,06 руб., увеличив его на 1,43 руб. При этом на 18 июня ЦБ устанавливал курс на отметке 72,75 руб., затем постепенно повышая его значение каждый день. Таким образом, с 18 июня американская валюта выросла на 5,6% по отношению к рублю.
Причины ослабления валюты
Ослаблению рубля могут способствовать несколько факторов, говорит инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Во-первых, с 17 июня ежедневные продажи валюты снизились на 2,8 млрд руб. – до 5,3 млрд с 8,1 млрд руб. месяцем ранее. Рынок также ожидает, что с 2027 г. цена отсечения по бюджетному правилу будет значительно снижена (сейчас она составляет $59/барр.). Другими факторами могут быть снижение ключевой ставки до 14,25% и цен на нефть ниже $80/барр. на фоне постепенного открытия Ормузского пролива, добавил эксперт. В пятницу котировки Brent продолжили опускаться ниже $73/барр. и были на уровне $72,14 (-4,44%) – минимумах конца февраля.
Против рубля сейчас играет снижение цен на основные статьи российского экспорта (нефть Urals на споте уже около $50/барр.), которое в перспективе будет приводить к снижению предложения валюты со стороны экспортеров, добавляет главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко.
Ускорение ослабления рубля совпало с ускорением снижения российского фондового рынка как в части акций, так и облигаций федерального займа (ОФЗ), добавил Мелащенко. 22 июня индекс Мосбиржи впервые опустился до минимальных значений с марта 2023 г. – по итогам торгов он составил 2318,28 пункта и упал относительно пятницы на 4,23%. 26 июня индекс Мосбиржи находится еще ниже – 2263,85 и прибавляет 0,34% относительно четверга. В то же время индекс российских гособлигаций падает всю неделю – к пятнице он опустился ниже 113,07 пункта (-1,07%).
Не исключено, что на фоне роста геополитических рисков часть инвесторов «перекладывалась» в валюту, пояснил эксперт. Причина ослабления – рост премии за геополитический риск, которая затрудняет оценку возможного масштаба негативной реакции в рубле, подтверждает начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко.
Базовые фундаментальные условия в целом остаются благоприятными для рубля: высокие процентные ставки и внешнеторговый фактор продолжают его поддерживать. Вместе с этим рубль большую часть первого полугодия выглядел крепче своей равновесной динамики – в этих условиях участники рынка быстро использовали усиление геополитической напряженности как повод для покупки зарубежной валюты, объясняет Кравченко. В результате курс смещается в сторону более слабых для рубля уровней быстрее и сильнее, чем это могло бы происходить при ухудшении только макроэкономических факторов, пояснил эксперт.
Перерастет ли ослабление в тренд
В июле рубль будет плавно переходить на более слабые уровни и не вернется к средним значениям июня, считает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Основным фактором, по ее словам, является снижение цен на нефть на фоне урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на нефть ориентир по курсу в 77-78 руб./$ кажется оправданным, добавил она.
Полноценно эффект снизившихся сырьевых цен «доедет» до выручки и конверсии экспортеров только в июле – августе, продолжает Донец. Еще один фактор в пользу более слабого рубля – сокращение продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций Фонда национального благосостояния (ФНБ) на второе полугодие 2026 г. Цель таких операций – сгладить влияние бюджетных потоков на курс рубля. В первом полугодии 2026 г. ежедневный объем составлял 4,62 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ. С начала марта правительство приостановило проведение таких операций до 1 июля. С начала июля ЦБ может сократить продажу валюты вплоть до нуля, писал инвестбанкир, автор Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган. Официально Банк России пока не объявил план на июль.
Базовый прогноз «Ренессанс капитала» подразумевает ослабление национальной валюты во втором полугодии 2026 г., рассказал главный экономист компании Мелащенко. Тем не менее, говорить об устойчивости сформировавшегося тренда преждевременно, добавил он. Все-таки, поясняет Мелащенко, денежно-кредитные условия остаются жесткими, что ограничивает расширение инвестиционного спроса, а операции по бюджетному правилу будут снижаться осенью по мере стабилизации цен на энергоносители в ближайшие месяцы.
Текущее ослабление рубля вряд ли можно считать началом устойчивого тренда, соглашается руководитель группы макроэкономики и фондового рынка «Альфа-капитала» Александр Джиоев. Скорее, речь идет о проявлении привычной для последнего времени внутридневной волатильности российской валюты, добавил он. Говорить о полноценном тренде на ослабление рубля можно будет лишь в том случае, если курс закрепится, например, выше 80 руб./$ на достаточно длительный срок.
В ближайшие дни стоит ждать как минимум локальной коррекции, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Прогноз по курсам валют на предстоящую неделю – 75–79 руб./$, 86–89 руб./ евро и 11,1–11,6 руб./юань.