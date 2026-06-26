Рубль слабеет к доллару на фоне роста цен на нефть и падения рынка

Ослаблению рубля могут способствовать несколько факторов, говорит инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев. Во-первых, с 17 июня ежедневные продажи валюты снизились на 2,8 млрд руб. – до 5,3 млрд с 8,1 млрд руб. месяцем ранее. Рынок также ожидает, что с 2027 г. цена отсечения по бюджетному правилу будет значительно снижена (сейчас она составляет $59/барр.). Другими факторами могут быть снижение ключевой ставки до 14,25% и цен на нефть ниже $80/барр. на фоне постепенного открытия Ормузского пролива, добавил эксперт. В пятницу котировки Brent продолжили опускаться ниже $73/барр. и были на уровне $72,14 (-4,44%) – минимумах конца февраля.