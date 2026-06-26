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ЦБ повысил курсы доллара и евро на 1,4 и 1,6 рубля

Ведомости

Официальные курсы доллара и евро на 27 июня увеличены на 1,4 и 1,6 руб. соответственно. Это следует из информации на сайте Банка России.

Американская валюта установлена на уровне 77,06 руб., европейская – 87,4 руб. Китайский юань установлен на уровне 11,33 руб.

16 июня в ЦБ сообщили, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года показатель увеличился на 6,8%.

В апреле глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил, что нынешняя экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль. Он отмечал, что сейчас оттока капитала нет и в экономике копятся чистые иностранные активы.

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