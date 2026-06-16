ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 4,8%

1 июня сообщалось, что аналитики «Сберинвестиций» улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, высокие экспортные доходы и рост мировых цен на сырье будут поддерживать рубль в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне – июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а к концу III квартала может составить около 75 руб.