ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 4,8%
Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
С начала 2026 г.показатель увеличился на 6,8%. Согласно статистике регулятора, реальный курс рубля к доллару США в мае вырос на 4,9%, а с начала года – на 7,3%.
По отношению к евро реальный курс российской валюты за месяц укрепился на 4,6%, а с начала года рост составил 7,6%.
Банк России установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 72,14 руб., что на 0,31 руб. Официальный курс евро снижен на 0,07 руб. – до 83,73 руб., курс юаня уменьшен на 0,04 руб. и составил 10,66 руб.
1 июня сообщалось, что аналитики «Сберинвестиций» улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, высокие экспортные доходы и рост мировых цен на сырье будут поддерживать рубль в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне – июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а к концу III квартала может составить около 75 руб.