Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UWGN21,06-1,96%CNY Бирж.10,73+0,72%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,38-0,09%RGBITR783,48-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 4,8%

Ведомости

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

С начала 2026 г.показатель увеличился на 6,8%. Согласно статистике регулятора, реальный курс рубля к доллару США в мае вырос на 4,9%, а с начала года – на 7,3%.

По отношению к евро реальный курс российской валюты за месяц укрепился на 4,6%, а с начала года рост составил 7,6%.

Банк России установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 72,14 руб., что на 0,31 руб. Официальный курс евро снижен на 0,07 руб. – до 83,73 руб., курс юаня уменьшен на 0,04 руб. и составил 10,66 руб.

1 июня сообщалось, что аналитики «Сберинвестиций» улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, высокие экспортные доходы и рост мировых цен на сырье будут поддерживать рубль в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне – июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а к концу III квартала может составить около 75 руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь