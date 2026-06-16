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Главная / Финансы /

ЦБ снизил официальный курс доллара до 72,14 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 17 июня на уровне 72,14 руб., что на 0,31 руб. ниже предыдущего значения. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс евро снижен на 0,07 руб. – до 83,73 руб., курс юаня уменьшен на 0,04 руб. и составил 10,66 руб.

15 июня ЦБ, напротив, повысил официальные курсы иностранных валют. Тогда доллар подорожал на 0,5 руб. до 72,45 руб., евро вырос на 0,83 руб. до 83,8 руб., а юань прибавил 0,09 руб. и достиг 10,7 руб.

1 июня сообщалось, что аналитики «Сберинвестиций» улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, высокие экспортные доходы и рост мировых цен на сырье будут поддерживать рубль в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне – июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а к концу III квартала может составить около 75 руб.

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