Решетников: курс рубля в ближайшие годы будет крепче, чем многим бы хотелось
Текущая экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на Биржевом форуме Мосбиржи.
Он пояснил, что курс валюты, к которому в России привыкли и который хотели видеть экспортеры, во многом закладывался в финансовые модели и был функцией постоянного оттока капитала по разным каналам. Сейчас оттока капитала нет, и в экономике копятся чистые иностранные активы.
«Иными словами, над нашим валютным рынком есть такой навес, который говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом», – объяснил Решетников.
15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс идет к отметке 70 руб./$.
Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 16 апреля, составляет 75,23 руб. Это минимальный уровень с марта 2023 г. Евро стоит 88,73 руб., а юань – 11,03 руб.