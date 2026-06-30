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Главная / Финансы /

Рынок ипотеки вернется к балансу

Доля льготной ипотеки в этом году сократится до 50% впервые с 2022 года
Анастасия Брянцева
Динамика рынка ипотечного кредитования будет в существенной степени определяться рыночными программами, а роль льготных программ станет более точечной и социально ориентированной
Динамика рынка ипотечного кредитования будет в существенной степени определяться рыночными программами, а роль льготных программ станет более точечной и социально ориентированной / Максим Стулов / Ведомости

К концу 2026 г. объем рыночного кредитования покупки жилья сравняется с объемами кредитов по госпрограммам – доля льготной ипотеки в выдачах новых кредитов впервые с 2022 г. сократится до 50%, говорится в новом прогнозе «Национальных кредитных рейтингов» (НКР). Это станет одним из ключевых признаков возвращения этого кредитного сегмента к рыночной модели после нескольких лет доминирования льготной ипотеки, отмечают в рейтинговом агентстве.

Доля ипотеки с господдержкой в новых выдачах сокращается весь год: в январе 2026 г. она достигала 82% на фоне ужесточения правил выдачи льготной программы семейной ипотеки. В феврале доля субсидируемых программ снизилась до 60%, в марте – до 58%, а в апреле – до 56,4%. По предварительным данным Frank RG, за январь – май 2026 г. банки выдали ипотечных кредитов на 1,7 трлн руб., что на 48,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Льготная ипотека превысила 1 трлн руб., или около 60% от всего объема выдач.

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