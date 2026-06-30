Рынок ипотеки вернется к балансу

Доля ипотеки с господдержкой в новых выдачах сокращается весь год: в январе 2026 г. она достигала 82% на фоне ужесточения правил выдачи льготной программы семейной ипотеки. В феврале доля субсидируемых программ снизилась до 60%, в марте – до 58%, а в апреле – до 56,4%. По предварительным данным Frank RG, за январь – май 2026 г. банки выдали ипотечных кредитов на 1,7 трлн руб., что на 48,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Льготная ипотека превысила 1 трлн руб., или около 60% от всего объема выдач.