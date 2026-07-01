Для МФО заработал обновленный базовый стандарт продаж

Базовый стандарт для МФО – это свод обязательных правил и принципов, которые устанавливают единые требования к тому, как компании должны работать, чтобы защищать права клиентов, повышать прозрачность рынка и не допускать недобросовестных практик. Эти стандарты разрабатываются на основе федеральных законов и утверждаются Банком России. Содержащиеся в стандарте правила обязательны для МФО.