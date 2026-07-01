Для МФО заработал обновленный базовый стандарт продаж

Для МФО заработал обновленный базовый стандарт продажТеперь они не смогут с помощью визуальных приемов акцентировать внимание на самых выгодных условиях договора
Новая редакция базового стандарта продаж для микрофинансовых организаций (МФО) заработала с 1 июля – крупные игроки ждали обновления, так как старая версия не обновлялась с момента принятия в 2017 г., а рынок и регулирование уже сильно продвинулись вперед.
Базовый стандарт для МФО – это свод обязательных правил и принципов, которые устанавливают единые требования к тому, как компании должны работать, чтобы защищать права клиентов, повышать прозрачность рынка и не допускать недобросовестных практик. Эти стандарты разрабатываются на основе федеральных законов и утверждаются Банком России. Содержащиеся в стандарте правила обязательны для МФО.
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