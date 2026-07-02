Проблемы с логистикой могут затянуть сроки ремонта автомобилей по ОСАГО

Проблемы с логистикой могут затянуть сроки ремонта автомобилей по ОСАГОСтраховщики предупреждают о риске дефицита запчастей и роста стоимости ремонта
Сложности с доставкой автозапчастей на фоне перебоев с поставками бензина и замедления транспортной логистики могут привести к увеличению сроков ремонта автомобилей и росту стоимости восстановительных работ, сказал президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, которого цитирует «Интерфакс».
Сейчас в ряде регионов возникли сложности с поставками комплектующих из Китая из-за проблем транспортной логистики. Приоритет при перевозках сейчас отдается товарам первой необходимости, в категорию которых автозапчасти не входят. Заказанные станциями техобслуживания (СТО) детали задерживаются в пути, что уже начинает отражаться на сроках ремонта автомобилей, объяснил Уфимцев.
По его оценке, перебои с поставками топлива и логистические сложности могут привести не только к увеличению сроков ремонта, но и к удорожанию восстановительных работ. А это, в свою очередь, затронет не только автовладельцев, получающих ремонт по ОСАГО или КАСКО, но и страховые компании.
Сегодня основной вызов связан не столько с самим ремонтом, сколько с логистикой запасных частей, говорит представитель «Альфастрахования». Современные реалии затрудняют задачу уложиться во многих случаях в предусмотренные законом 30 дней. Если необходимые комплектующие находятся в наличии, ремонт проводится в стандартные сроки. Но поставка отдельных деталей может занимать значительно больше времени, что неизбежно отражается и на сроках ремонта, и на ожиданиях клиентов, отметил представитель страховщика.
Вице-премьер Александр Новак 1 июля на Финконгрессе Банка России прокомментировал ситуацию с перебоями в поставках бензина. «На внутреннем рынке наблюдается дефицит и перебои с поставками на отдельных заправках. В основном они связаны с логистикой изменения поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Эти дефициты быстро устраняются», – отметил он.
Проблема с поставками запчастей сохраняется, но «Росгосстраху» сроки ремонта удается постепенно сокращать благодаря более гибкому взаимодействию с СТО и изменениям внутренних бизнес-процессов, рассказал начальник управления аналитики блока заботы о клиентах Виктор Толстой. Продолжительность ремонта, по его словам, зависит прежде всего от логистики поставок для конкретной марки автомобиля, а также от наличия скрытых повреждений, выявляемых уже после начала восстановительных работ.
Жалобы на задержки ремонта поступают примерно от 15% клиентов по ОСАГО и около 5% клиентов по КАСКО, констатирует заместитель генерального директора «Абсолют страхования» Игорь Люкин. Сроки ремонта сейчас зависят от двух факторов – логистики конкретной марки автомобиля и наличия скрытых или сложных повреждений, отметил он.
Но в ответ на дефицит деталей станции уже активнее используют альтернативные сертифицированные комплектующие и современные технологии восстановления поврежденных элементов вместо их полной замены, рассказывает Люкин.
Он считает, что в перспективе снизить сроки ремонта помогут законодательное признание качественных аналогов запчастей в ОСАГО, разрешение на использование сертифицированных бывших в употреблении деталей, не влияющих на безопасность автомобиля, а также изменение порядка расчета предельного срока ремонта – например, отсчитывать 30 дней с момента поступления всех необходимых деталей на станцию технического обслуживания.
Частично решить проблему могли бы более жесткие требования к локализации производства китайских брендов, а также законодательное закрепление правил использования бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобилей по страховке, полагает Толстой.
До конца года Люкин ожидает роста стоимости запчастей на 12-15%: связано это будет с увеличением налогов и ростом расходов на оплату труда персонала СТО.
Ожидает роста стоимости запчастей и Толстой: основными причинами остаются усложнение трансграничных расчетов, удорожание логистики, отсутствие крупных складских запасов китайских производителей в России, а также постепенное исчерпание резервов деталей для автомобилей европейских, японских и корейских марок. Именно комплектующие для этих брендов дорожают наиболее заметно, отмечает эксперт.