Проблемы с логистикой могут затянуть сроки ремонта автомобилей по ОСАГО

По его оценке, перебои с поставками топлива и логистические сложности могут привести не только к увеличению сроков ремонта, но и к удорожанию восстановительных работ. А это, в свою очередь, затронет не только автовладельцев, получающих ремонт по ОСАГО или КАСКО, но и страховые компании.