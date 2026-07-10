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В НРА ждут сокращения числа НПФ

Уже к концу года их может стать на два меньше
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Число негосударственных пенсионных фондов (НПФ) продолжит сокращаться в России, в том числе за счет объединений, и на конец 2026 г. составит около 30. Об этом директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская пишет в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». На 9 июля в реестре Банка России 32 фонда.

Тренд на сокращение числа НПФ наблюдается уже более 10 лет, что обусловлено усилением регуляторных требований, ростом операционных издержек и эффектом масштаба, который дает крупным фондам преимущества в инвестировании и обслуживании клиентов, рассуждает Фивейская. Результатом стало формирование на рынке ядра устойчивых игроков, способных брать на себя долгосрочные обязательства в различных экономических условиях, полагает она.

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