В НРА ждут сокращения числа НПФ

Число негосударственных пенсионных фондов (НПФ) продолжит сокращаться в России, в том числе за счет объединений, и на конец 2026 г. составит около 30. Об этом директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская пишет в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». На 9 июля в реестре Банка России 32 фонда.