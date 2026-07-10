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Почему банкам маркетплейсов трудно стать основными для клиентов

Причины – психологический барьер, экономические преграды и высокая конкуренция
Наталья Заруцкая
Огромная клиентская база маркетплейсов создает уникальный потенциал для развития банковского бизнеса в розничном сегменте
Огромная клиентская база маркетплейсов создает уникальный потенциал для развития банковского бизнеса в розничном сегменте / Алексей Орлов / Ведомости

Недоверие клиентов – основная причина, почему банкам маркетплейсов трудно стать основными для своих клиентов. Об этом аналитики Axenix (правопреемник американской консалтинговой компании Accenture на российском рынке) пишут в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». 85% участников опроса Axenix воспринимают их исключительно как встроенный сервис цифровой платформы, 60% – не используют эти банки вне маркетплейса. Опрос проводился в марте – мае 2026 г. среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет с разным уровнем дохода.

Экономическая психология

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