Почему банкам маркетплейсов трудно стать основными для клиентов

Недоверие клиентов – основная причина, почему банкам маркетплейсов трудно стать основными для своих клиентов. Об этом аналитики Axenix (правопреемник американской консалтинговой компании Accenture на российском рынке) пишут в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». 85% участников опроса Axenix воспринимают их исключительно как встроенный сервис цифровой платформы, 60% – не используют эти банки вне маркетплейса. Опрос проводился в марте – мае 2026 г. среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет с разным уровнем дохода.