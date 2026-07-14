ВТБ фиксирует изменение структуры спроса на рынке загородной недвижимости

Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83% за полгода, увеличившись на 10 п. п. г/г и на 14 п. п. к аналогичному периоду 2024 г., рассказал Охорзин. Практически каждый второй заемщик (46%) приобрел дом на вторичном рынке – год назад таких было всего 15%, отметил он. Лидерами по активности клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе – июне приходилось 25% всех сделок ВТБ на загородном рынке.