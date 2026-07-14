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Главная / Финансы /

ВТБ фиксирует изменение структуры спроса на рынке загородной недвижимости

В первом полугодии выдано в 5 раз больше кредитов на готовые дома, чем на строительство с нуля
Артем Кульша
Наталья Заруцкая
Покупатели, уставшие от плотной застройки и шума, рассматривают собственный дом как альтернативу городской квартире
Покупатели, уставшие от плотной застройки и шума, рассматривают собственный дом как альтернативу городской квартире / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Структура спроса на рынке загородной недвижимости активно меняется: в первом полугодии 2026 г. клиенты получили в ВТБ около 2300 ипотечных кредитов на готовые частные дома – в 5 раз больше, чем на строительство домов с нуля, передал «Ведомостям» через представителя старший вице-президент банка, директор департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин. Средний кредит на готовый дом по итогам января – июня в ВТБ составил 4,7 млн руб. (5,3 млн руб. год назад). В первом полугодии 2025 г. ВТБ предоставил 2500 кредитов на покупку готовых домов, в 2024 г. – 4900.

Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83% за полгода, увеличившись на 10 п. п. г/г и на 14 п. п. к аналогичному периоду 2024 г., рассказал Охорзин. Практически каждый второй заемщик (46%) приобрел дом на вторичном рынке – год назад таких было всего 15%, отметил он. Лидерами по активности клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе – июне приходилось 25% всех сделок ВТБ на загородном рынке.

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