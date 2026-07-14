Центробанк отсортировал МФО по числу жалоб

Банк России подготовил первый рэнкинг микрофинансовых организаций (МФО) по количеству жалоб. В него вошли компании, получившие в 2025 г. не менее двух жалоб на предоставление микрозаймов. Место в рэнкинге зависит от числа жалоб на каждые 100 000 договоров микрозайма. Учитывались исключительно обоснованные обращения – те, по итогам проверки которых подтвердилось нарушение прав потребителей. В расчет принимались жалобы граждан, направленные как в ЦБ, так и финансовому уполномоченному.