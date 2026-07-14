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Главная / Финансы /

Центробанк отсортировал МФО по числу жалоб

Со временем публикация рэнкинга должна привести к сокращению претензий
Анастасия Брянцева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России подготовил первый рэнкинг микрофинансовых организаций (МФО) по количеству жалоб. В него вошли компании, получившие в 2025 г. не менее двух жалоб на предоставление микрозаймов. Место в рэнкинге зависит от числа жалоб на каждые 100 000 договоров микрозайма. Учитывались исключительно обоснованные обращения – те, по итогам проверки которых подтвердилось нарушение прав потребителей. В расчет принимались жалобы граждан, направленные как в ЦБ, так и финансовому уполномоченному.

Центробанк распределил МФО по двум таблицам: в первой – крупные организации, заключившие свыше 1 млн договоров микрозайма, во второй – небольшие (менее 1 млн). Такая структура позволяет потребителям сравнивать компании, сопоставимые по объему клиентской базы, рассчитывают в регуляторе.

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