T-банк запустил оплату по QR-коду за рубежом

Клиенты T-банка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду за границей через мобильное приложение – такая возможность уже появилась во Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии, Армении и Азербайджане, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Таким способом можно совершать покупки на сумму до 1 млн руб. в рамках одной транзакции, уточнил он. В ближайшем будущем список стран с оплатой по QR-коду расширится, в том числе на страны ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии, заверил представитель Т-банка.