T-банк запустил оплату по QR-коду за рубежом

T-банк запустил оплату по QR-коду за рубежомТакая возможность появится сразу для пяти стран, подобные решения есть у «Сбера», ВТБ и МТС
Клиенты T-банка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду за границей через мобильное приложение – такая возможность уже появилась во Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии, Армении и Азербайджане, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Таким способом можно совершать покупки на сумму до 1 млн руб. в рамках одной транзакции, уточнил он. В ближайшем будущем список стран с оплатой по QR-коду расширится, в том числе на страны ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии, заверил представитель Т-банка.
Принцип работы схож с оплатой QR-кодом внутри России. Для оплаты покупки необходимо на главной странице мобильного приложения Т-банка выбрать «Сканировать QR-код» и отсканировать с помощью камеры QR-код продавца. На экране смартфона отобразится сумма к оплате в местной валюте и рублях. Далее необходимо выбрать дебетовый или кредитный счет, с которого спишутся средства, и подтвердить операцию.