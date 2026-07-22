Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ASTR183+11,14%CNY Бирж.11,599-0,36%IMOEX2 078,78+3,9%RTSI833,64+3,59%RGBI112,57+1,92%RGBITR754,35+1,9%
Главная / Финансы /

T-банк запустил оплату по QR-коду за рубежом

Такая возможность появится сразу для пяти стран, подобные решения есть у «Сбера», ВТБ и МТС
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Клиенты T-банка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду за границей через мобильное приложение – такая возможность уже появилась во Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии, Армении и Азербайджане, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Таким способом можно совершать покупки на сумму до 1 млн руб. в рамках одной транзакции, уточнил он. В ближайшем будущем список стран с оплатой по QR-коду расширится, в том числе на страны ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии, заверил представитель Т-банка.

Принцип работы схож с оплатой QR-кодом внутри России. Для оплаты покупки необходимо на главной странице мобильного приложения Т-банка выбрать «Сканировать QR-код» и отсканировать с помощью камеры QR-код продавца. На экране смартфона отобразится сумма к оплате в местной валюте и рублях. Далее необходимо выбрать дебетовый или кредитный счет, с которого спишутся средства, и подтвердить операцию.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте