Цена банковских долгов поставила рекорд в первом полугодии 2026 года

Объемы торгов задолженностью растут, следует из данных ПКБ, основанных на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж. Коллекторы в январе – июне 2026 г. купили у банков долгов на 151,8 млрд руб., что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос на 17% год к году до 185,9 млрд руб. Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему закрытых сделок за всю историю наблюдения за рынком, отмечает представитель НАПКА.