Цена банковских долгов поставила рекорд в первом полугодии 2026 года

Цена банковских долгов поставила рекорд в первом полугодии 2026 годаЭто привело к снижению доли закрытых сделок у коллекторов при рекордном предложении
Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 г. установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке. В тот же период прошлого года доля была 5,52%, рассказал «Ведомостям» управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Сейчас оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5–6%, указывает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При дальнейшем росте цена может оказаться за чертой рентабельности для крупных игроков рынка даже при сохранении высоких качественных характеристик долгового портфеля, отметил Михмель.
Объемы торгов задолженностью растут, следует из данных ПКБ, основанных на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж. Коллекторы в январе – июне 2026 г. купили у банков долгов на 151,8 млрд руб., что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос на 17% год к году до 185,9 млрд руб. Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему закрытых сделок за всю историю наблюдения за рынком, отмечает представитель НАПКА.