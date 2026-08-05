Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI881,14-1,02%RGBI115,24+0,27%CNY Бирж.11,951+0,08%IMOEX2 269,23+0,29%RGBITR775,22+0,3%
Главная / Финансы /

Цена банковских долгов поставила рекорд в первом полугодии 2026 года

Это привело к снижению доли закрытых сделок у коллекторов при рекордном предложении
Наталья Заруцкая
Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости

Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в первом полугодии 2026 г. установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке. В тот же период прошлого года доля была 5,52%, рассказал «Ведомостям» управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Сейчас оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5–6%, указывает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При дальнейшем росте цена может оказаться за чертой рентабельности для крупных игроков рынка даже при сохранении высоких качественных характеристик долгового портфеля, отметил Михмель.

Объемы торгов задолженностью растут, следует из данных ПКБ, основанных на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж. Коллекторы в январе – июне 2026 г. купили у банков долгов на 151,8 млрд руб., что на 12% больше того же периода прошлого года. Объем выставленной на продажу задолженности за этот период вырос на 17% год к году до 185,9 млрд руб. Первое полугодие стало рекордным как по объему предложения, так и по объему закрытых сделок за всю историю наблюдения за рынком, отмечает представитель НАПКА.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте